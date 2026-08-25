Ο ΣΕΓΑΣ διαψεύδει δημοσιεύματα για θετικό δείγμα ντόπινγκ

Ο ΣΕΓΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία παίρνει σαφή θέση απέναντι σε δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, που αφορούν φερόμενη παράβαση των κανόνων αντιντόπινγκ από αθλήτρια του κλασικού αθλητισμού. Η ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ρητά ότι μέχρι και την 25η Αυγούστου, δεν έχει σταλεί στα γραφεία της καμία σχετική πληροφορία για θετικό δείγμα από τον ΕΟΚΑΝ. Τα εν λόγω δημοσιεύματα κάνουν λόγο για ένα υποτιθέμενο κρούσμα ντόπινγκ και μια «σιωπηλή τιμωρία», πληροφορίες τις οποίες ο ΣΕΓΑΣ χαρακτηρίζει ανυπόστατες και ψευδείς.

Η επίσημη διάψευση του ΣΕΓΑΣ

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΕΓΑΣ απαντά με κατηγορηματικό τρόπο σε όσα υποστηρίζουν διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με πιθανό κρούσμα ντόπινγκ στον χώρο του κλασικού αθλητισμού. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας διαβεβαιώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία, την 25η Αυγούστου, δεν έχει λάβει καμία επίσημη ή ανεπίσημη ενημέρωση που να αφορά θετικό δείγμα από τον ΕΟΚΑΝ.

Ο ΣΕΓΑΣ υπογραμμίζει ότι ο ΕΟΚΑΝ είναι ο αρμόδης φορέας για την ενημέρωση σε τέτοιες σοβαρές περιπτώσεις. Η διαδικασία προβλέπει την ενημέρωση κατ’ αρχάς των ίδιων των αθλητών ή αθλητριών και στη συνέχεια των αντίστοιχων ομοσπονδιών. Η απουσία οποιασδήποτε επίσημης ενημέρωσης από τον συγκεκριμένο φορέα αποτελεί το κεντρικό επιχείρημα της Ομοσπονδίας για τη διάψευση των αναφορών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Ανυπόστατες πληροφορίες και «σιωπηλή τιμωρία»

Ο ΣΕΓΑΣ εκφράζει τη μεγάλη του έκπληξη για τις διαστάσεις που έχει λάβει το συγκεκριμένο θέμα τις τελευταίες ημέρες, τόσο στον ηλεκτρονικό Τύπο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομοσπονδία κάνει λόγο για μια πληροφορία που χαρακτηρίζεται ως «ανυπόστατη και ψευδής», η οποία αφορά ένα δήθεν θετικό κρούσμα σε έλεγχο ντόπινγκ αθλήτριας που δραστηριοποιείται στον κλασικό αθλητισμό.

Επιπλέον, τα εν λόγω δημοσιεύματα αναφέρονται σε μια υποτιθέμενη «σιωπηλή τιμωρία» της αθλήτριας, κάτι που ο ΣΕΓΑΣ απορρίπτει κατηγορηματικά. Η Ομοσπονδία τονίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως βάση για τέτοιους ισχυρισμούς, καθώς δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη γνωστοποίηση που να τους επιβεβαιώνει.

Καταγγελία για «κιτρινισμό» και «απαξίωση»

Η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ υποστηρίζει με σαφήνεια ότι το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται να ανακινείται, για άλλη μια φορά, από τους ίδιους κύκλους. Αυτοί οι κύκλοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, έχουν αποδείξει κατ’ επανάληψη ότι δεν έχουν καμία αναστολή στη διασπορά αδιασταύρωτων πληροφοριών, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο ΣΕΓΑΣ κάνει λόγο για «σπίλωση υπολήψεων αθλητών και παραγόντων που μοχθούν καθημερινά για την καταξίωση και την ανάδειξη του αθλήματος». Χαρακτηρίζει την πρακτική αυτών των κύκλων ως «πάγια πρακτική τους τον κιτρινισμό» και δηλώνει ότι «λάβαρό τους είναι η απαξίωση», υποδηλώνοντας μια συστηματική προσπάθεια υπονόμευσης.

Στόχος η αποκατάσταση της αλήθειας και η παύση της διαπόμπευσης

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και με τον σαφή σκοπό να παύσει η διαπόμπευση τόσο της αθλήτριας, της οποίας το όνομα εμπλέκεται στα δημοσιεύματα, όσο και της ηγεσίας του ΣΕΓΑΣ, η διοίκηση της Ομοσπονδίας απευθύνεται σε όλους όσους κατασκεύασαν την εν λόγω «είδηση».

Επίσης, η ανακοίνωση αφορά και όσους έσπευσαν να τη διαδώσουν ή να τη σχολιάσουν με κακεντρέχεια, χωρίς να έχουν διασταυρώσει τα στοιχεία. Ο ΣΕΓΑΣ τους διαβεβαιώνει εκ νέου για την πλήρη απουσία επίσημης ενημέρωσης από τον ΕΟΚΑΝ μέχρι την 25η Αυγούστου, καθιστώντας σαφές ότι οι αναφορές στερούνται βάσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta