Η Τραϊάνα Ανανία αποχαιρετά τον Δημήτρη Κόκοτα: «Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα»

Με ένα βίντεο από την κοινή τους εμφάνιση στη σκηνή του J2US και λίγες, βαθιά συγκινητικές λέξεις, η Τραϊάνα Ανανία αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα. Ο θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή, σε ηλικία 57 ετών, έγινε γνωστός το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου 2026, μετά από πολύμηνη μάχη με προβλήματα υγείας. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Δημήτρη Κόκοτα στο τηλεοπτικό μουσικό show, εξέφρασε δημόσια τη θλίψη της.

Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Η Τραϊάνα Ανανία πραγματοποίησε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της δυσάρεστης είδησης. Στην ανάρτησή της, η ηθοποιός και τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο που τους έδειχνε μαζί στη σκηνή του J2US, θυμίζοντας τις κοινές τους στιγμές στο μουσικό σόου.

Στο κείμενο που συνόδευε το βίντεο, η Τραϊάνα Ανανία έγραψε: «Αγαπημένε μου Δημήτρη. Καλό ταξίδι. Σ’ αγαπώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εσύ γνωρίζεις. Ραντεβού στους ουρανούς για πολλά ντουέτα ακόμα. Κατερίνα μου σου στέλνω την αγκαλιά μου». Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από τον αποχαιρετισμό στον Δημήτρη Κόκοτα, έστειλε και μήνυμα στήριξης στην Κατερίνα, τη συνοδοιπόρο του τραγουδιστή, με την οποία είχε δημιουργήσει οικογένεια.

Η συνεργασία τους στο J2US

Η Τραϊάνα Ανανία και ο Δημήτρης Κόκοτας είχαν υπάρξει ζευγάρι στο τηλεοπτικό μουσικό show J2US. Η συνεργασία τους αυτή τους είχε φέρει κοντά, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη σχέση, όπως φάνηκε και από το συγκινητικό μήνυμα της ηθοποιού.

Η Τραϊάνα Ανανία ήταν, μάλιστα, παρούσα κατά τη διάρκεια των προβών για το J2US τον Μάρτιο του 2024, όταν ο Δημήτρης Κόκοτας αισθάνθηκε αδιαθεσία. Το περιστατικό αυτό σηματοδότησε την αρχή της μεγάλης περιπέτειας με την υγεία του, η οποία οδήγησε στη νοσηλεία του.

Η πολύμηνη μάχη για τη ζωή

Ο γνωστός τραγουδιστής νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024, ξεκινώντας μια πολύμηνη μάχη για τη ζωή του. Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε όταν κατέρρευσε από εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια των προβών για το J2US.

Στη συνέχεια, υπέστη έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή, γεγονότα που τον οδήγησαν σε νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς». Εκεί, ο καλλιτέχνης έδωσε σκληρή μάχη, η οποία δυστυχώς δεν είχε αίσιο τέλος.

Η πορεία του Δημήτρη Κόκοτα στο ελληνικό τραγούδι

Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, όπου είχε μια σημαντική και μακρά πορεία.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Δημήτρης Κόκοτας γνώρισε μεγάλη επιτυχία, ιδιαίτερα τη δεκαετία του ’90. Είχε στο ενεργητικό του πολλές πλατινένιες επιτυχίες, οι οποίες τον καθιέρωσαν ως έναν από τους δημοφιλείς καλλιτέχνες της εποχής του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos