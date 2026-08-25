Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στα 57 του χρόνια: Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση στο «J2US»

Θλίψη και συγκίνηση προκάλεσε η είδηση του θανάτου του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα έδωσε μια μακρά μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η οποία διήρκεσε για περισσότερα από δύο χρόνια. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η μάχη στη ΜΕΘ και η αιτία του θανάτου

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή μετά από μια παρατεταμένη και σκληρή μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ. Η κατάσταση της υγείας του ήταν σοβαρή για περισσότερα από δύο χρόνια, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Ωστόσο, ο τραγουδιστής δεν κατάφερε να βγει νικητής από αυτή τη δοκιμασία.

Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο ακολούθησε καρδιακή ανακοπή. Αυτά τα σοβαρά προβλήματα υγείας οδήγησαν στην εσπευσμένη μεταφορά του σε νοσοκομείο και στην παραμονή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η αρχή της περιπέτειας στο τηλεοπτικό στούντιο

Η αδιαθεσία που οδήγησε στην εισαγωγή του στο νοσοκομείο εκδηλώθηκε ενώ ο Δημήτρης Κόκοτας βρισκόταν σε τηλεοπτικό στούντιο. Εκείνη την περίοδο, συμμετείχε ενεργά στις πρόβες για το μουσικό τηλεοπτικό σόου «J2US», στο οποίο είχε κάνει μία από τις τελευταίες του τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Η ξαφνική επιδείνωση της υγείας του κατά τη διάρκεια των επαγγελματικών του υποχρεώσεων προκάλεσε άμεση κινητοποίηση. Ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου και ξεκίνησε η μακρά περίοδος νοσηλείας του και η μάχη για τη ζωή του.

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση στο «J2US»

Μία από τις τελευταίες τηλεοπτικές εμφανίσεις του Δημήτρη Κόκοτα πραγματοποιήθηκε το 2024, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο «J2US». Σε αυτή την εμφάνιση, είχε στο πλευρό του την Τραϊάνα Ανανία, η οποία ήταν η «παρτενέρ» του στο μουσικό αυτό πρόγραμμα.

Την τελευταία φορά που ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή του «J2US», ερμήνευσε μαζί με την Τραϊάνα Ανανία το τραγούδι «Πήγα σε μάγισσες». Αυτή η εμφάνιση αποτελεί πλέον μια από τις τελευταίες δημόσιες στιγμές του καλλιτέχνη, η οποία καταγράφηκε στην τηλεόραση.

Ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα

Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ο γιος του θρυλικού Έλληνα τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, συνεχίζοντας έτσι μια σημαντική μουσική παράδοση. Η πορεία του στον χώρο της μουσικής σημαδεύτηκε από το βαρύ όνομα που έφερε, αλλά και από τη δική του ξεχωριστή παρουσία στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Η απώλειά του σε σχετικά νεαρή ηλικία, μόλις 57 ετών, αφήνει πίσω της ένα σημαντικό έργο και αναμνήσεις από τις εμφανίσεις του. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη όχι μόνο στους οικείους του, αλλά και σε ένα ευρύ κοινό που τον είχε αγαπήσει μέσα από τα τραγούδια του και τις τηλεοπτικές του παρουσίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki