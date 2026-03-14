Πιτυρίδα ή ψωρίαση κεφαλιού: Πώς να τις διακρίνετε

Η πιτυρίδα είναι ένα από τα πιο κοινά προβλήματα του τριχωτού της κεφαλής, συχνά προκαλούμενο από ξηροδερμία. Αν και μπορεί να φαίνεται απλή, η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει ανησυχία και ταλαιπωρία, κυρίως λόγω της φαγούρας και των άσπρων νιφάδων που την συνοδεύουν.

Τι είναι η πιτυρίδα;

Η πιτυρίδα εμφανίζεται όταν η επιδερμίδα του τριχωτού της κεφαλής ξεφλουδίζει, δημιουργώντας τις γνωστές νιφάδες. Συνήθως, η κατάσταση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα με καθημερινό λούσιμο χρησιμοποιώντας απαλό σαμπουάν. Ωστόσο, σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, απαιτούνται ειδικά φαρμακευτικά σαμπουάν.

Πολλές φορές, η πιτυρίδα μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες όπως: - Ερεθισμένο λιπαρό δέρμα (σμηγματορροϊκή δερματίτιδα) - Ανεπαρκές λούσιμο - Έκζεμα - Ευαισθησία σε προϊόντα περιποίησης μαλλιών - Μυκητιάσεις

Ψωρίαση στο τριχωτό της κεφαλής

Όταν η πιτυρίδα επιμένει και συνοδεύεται από φαγούρα ή εμφάνιση κόκκινων, ανυψωμένων «πλακών» στο δέρμα, είναι σημαντικό να επισκεφτείτε έναν ειδικό. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει ψωρίαση, μια κατάσταση που προκαλείται από υπερπαραγωγή δερματικών κυττάρων, τα οποία αναπτύσσονται επταπλάσια από τον φυσιολογικό ρυθμό.

Η ψωρίαση είναι αποτέλεσμα δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και μπορεί να έχει κληρονομική προδιάθεση. Σύμφωνα με έρευνες, η πιθανότητα εμφάνισης ψωρίασης αν ένα παιδί έχει τρεις συγγενείς πρώτου βαθμού με την πάθηση είναι 84%. Αν οι δύο γονείς νοσούν, οι πιθανότητες είναι 65%, ενώ αν νοσεί μόνο ο ένας γονέας, το ποσοστό πέφτει στο 25%. Αν δεν υπάρχει κανένας συγγενής πρώτου βαθμού με ψωρίαση, οι πιθανότητες περιορίζονται στο 4%.

Πώς να αναγνωρίσετε την ψωρίαση

Για να διακρίνετε την ψωρίαση από την πιτυρίδα, προσέξτε τα παρακάτω σημάδια: - Επιμονή της πιτυρίδας και παρουσία κόκκινων «πλακών» στο τριχωτό. - Απώλεια μαλλιών γύρω από τις πλάκες. - Πλάκες με αργυρό χρώμα και λέπια σε άλλα μέρη του σώματος, όπως αγκώνες και γόνατα. - Βαθουλώματα στα νύχια. - Βελτίωση των συμπτωμάτων το καλοκαίρι και επιδείνωσή τους τον χειμώνα. - Απουσία αποτελεσμάτων από θεραπείες κατά της πιτυρίδας.

Η ψωρίαση δεν ανταποκρίνεται σε αντιπιτυριδικά σαμπουάν. Αντίθετα, απαιτούνται ειδικά τοπικά προϊόντα που εφαρμόζονται στο τριχωτό της κεφαλής και συνήθως αρχίζουν να δρουν μέσα σε 1-2 εβδομάδες.

Σχολιασμός

Η διάκριση μεταξύ πιτυρίδας και ψωρίασης είναι κρίσιμη για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Ενώ η πιτυρίδα μπορεί να είναι απλή και αντιμετωπίσιμη με καθημερινή φροντίδα, η ψωρίαση απαιτεί εξειδικευμένη ιατρική παρέμβαση. Καλό είναι οι ασθενείς να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα και να συμβουλεύονται έναν ειδικό, προκειμένου να λάβουν τη σωστή διάγνωση και θεραπεία.

