Πότε «τελειώνει» η εμμηνόπαυση; Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη νέα φάση της υγείας σου

Εξάψεις, αϋπνία, αλλαγές στη διάθεση και τη λίμπιντο. Τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης συχνά μοιάζουν με έναν λαβύρινθο χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα. Πότε όμως μπορούμε να πούμε επίσημα ότι η εμμηνόπαυση «τελείωσε» και τι σημαίνει αυτό για το σώμα μας;
Η κατανόηση των σταδίων είναι το κλειδί για να διαχειριστείς τις αλλαγές με ψυχραιμία και σωστή πληροφόρηση.
Τα 3 στάδια της μετάβασης
Για να καταλάβουμε το τέλος, πρέπει να δούμε τη διαδρομή:
- Περιεμμηνόπαυση: Η περίοδος πριν την τελευταία περίοδο (μπορεί να διαρκέσει έως και 10 χρόνια). Οι κύκλοι γίνονται ακανόνιστοι και οι ορμονικές διακυμάνσεις κορυφώνονται.
- Εμμηνόπαυση: Κλινικά, είναι ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο και όχι μια διαρκής φάση. Ορίζεται όταν έχουν συμπληρωθεί 12 συνεχόμενοι μήνες χωρίς έμμηνο ρύση.
- Μετεμμηνόπαυση: Το στάδιο που ξεκινά αμέσως μετά το δωδεκάμηνο ορόσημο και διαρκεί για το υπόλοιπο της ζωής. Εδώ οι ορμόνες σταθεροποιούνται σε νέα, χαμηλότερα επίπεδα.
Τι αλλάζει στο σώμα μετά το «ορόσημο»;
Μόλις περάσεις στη μετεμμηνόπαυση, οι προτεραιότητες για την υγεία σου αλλάζουν, καθώς τα χαμηλά οιστρογόνα επηρεάζουν ζωτικά συστήματα:
- Υγεία των οστών: Η οστική πυκνότητα μπορεί να μειωθεί έως και 2% ετησίως τα πρώτα πέντε χρόνια. Η άσκηση με βάρη και η πρόσληψη ασβεστίου/βιταμίνης D γίνονται απαραίτητες.
- Καρδιαγγειακό σύστημα: Τα οιστρογόνα προστάτευαν τις αρτηρίες. Τώρα, η χοληστερόλη τείνει να αυξάνεται και οι αρτηρίες γίνονται πιο άκαμπτες, καθιστώντας τον τακτικό έλεγχο της καρδιάς επιβεβλημένο.
- Μεταβολισμός: Το σώμα γίνεται πιο επιρρεπές στην αντίσταση στην ινσουλίνη και τη συσσώρευση κοιλιακού λίπους.
- Σεξουαλική υγεία: Η ξηρότητα και η λέπτυνση του κολπικού ιστού είναι συχνά φαινόμενα, για τα οποία όμως υπάρχουν πλέον εξαιρετικά αποτελεσματικές θεραπείες.
SOS: Οποιαδήποτε αιμορραγία εμφανιστεί μετά τη συμπλήρωση των 12 μηνών χωρίς περίοδο (μετεμμηνόπαυση) πρέπει πάντα να αξιολογείται άμεσα από τον γιατρό σας.
Διαβάστε ακόμα: Φροντίδα με Ενσυναίσθηση: Η αλήθεια πίσω από την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου 2026