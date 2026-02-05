Το «φάρμακο» κρύβεται στο πιάτο: Πώς η μεσογειακή διατροφή θωρακίζει τις γυναίκες από το εγκεφαλικό

Το «φάρμακο» κρύβεται στο πιάτο: Πώς η μεσογειακή διατροφή θωρακίζει τις γυναίκες από το εγκεφαλικό

Η μελέτη-μαμούθ που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Neurology Open Access της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας, έβαλε στο μικροσκόπιο πάνω από 105.000 γυναίκες για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Τα συμπεράσματα; Κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Η πιστή τήρηση του μεσογειακού μοντέλου διατροφής δεν είναι απλώς μια «δίαιτα», αλλά μια ισχυρή ασπίδα προστασίας για τον εγκέφαλο.


Τα «μαγικά» νούμερα της πρόληψης
Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι γυναίκες που ακολουθούσαν ευλαβικά το μεσογειακό μενού είχαν:

  • 18% χαμηλότερο κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο συνολικά.
  • 16% λιγότερες πιθανότητες για ισχαιμικό εγκεφαλικό (όταν φράζει μια αρτηρία).
  • 25% λιγότερες πιθανότητες για αιμορραγικό εγκεφαλικό (όταν σπάει ένα αγγείο).

Τι περιλαμβάνει η «χρυσή» λίστα;
Η βαθμολογία των συμμετεχουσών βασίστηκε σε απλά, αλλά ουσιαστικά καθημερινά βήματα:

Περισσότερα: Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, ψάρι και –φυσικά– ελαιόλαδο.
Λιγότερα: Κόκκινο κρέας και γαλακτοκομικά.
Με μέτρο: Μέτρια κατανάλωση αλκοόλ.

