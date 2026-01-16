Σε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκεται το υγειονομικό σύστημα της χώρας λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της γρίπης τύπου Α. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το νέο στέλεχος «Κ», το οποίο έχει ήδη βαφτιστεί ως «υπεργρίπη» στο εξωτερικό λόγω της βαρύτητας των συμπτωμάτων του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Ντίνο Γιαννακόπουλο, η φετινή έξαρση δεν είναι μια συνηθισμένη εποχική γρίπη. Το στέλεχος Κ προκαλεί πιο βαριά κλινική εικόνα και έντονα, παρατεταμένα συμπτώματα, οδηγώντας συχνά τους ανεμβολίαστους και τις ευάλωτες ομάδες στις εφημερίες των νοσοκομείων.

Γιατί ονομάστηκε «Υπεργρίπη»;

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο για να περιγράψει την ταχύτητα μετάδοσης και τη σοβαρότητα της νόσησης. Οι επιδημιολόγοι εκτιμούν ότι η έξαρση θα είναι παρατεταμένη, με την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται ακόμη και μέσα στον Απρίλιο.

Τα μέτρα προστασίας

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η προστασία των ευάλωτων ομάδων είναι κρίσιμη. Τα βασικά μέτρα παραμένουν:

Συχνό πλύσιμο χεριών και χρήση αντισηπτικού.

Καλός αερισμός των κλειστών χώρων.

Αποφυγή συγχρωτισμού, ειδικά από άτομα με συμπτώματα.

Έγκαιρη επικοινωνία με τον γιατρό για τη χορήγηση αντιικών φαρμάκων.

