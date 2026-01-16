Συναγερμός για την «Υπεργρίπη» στην Ελλάδα: Τι είναι το στέλεχος Κ που στέλνει τους πολίτες στα νοσοκομεία;

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 1 άτομα
Συναγερμός για την «Υπεργρίπη» στην Ελλάδα: Τι είναι το στέλεχος Κ που στέλνει τους πολίτες στα νοσοκομεία;

Σε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκεται το υγειονομικό σύστημα της χώρας λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της γρίπης τύπου Α. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το νέο στέλεχος «Κ», το οποίο έχει ήδη βαφτιστεί ως «υπεργρίπη» στο εξωτερικό λόγω της βαρύτητας των συμπτωμάτων του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Ντίνο Γιαννακόπουλο, η φετινή έξαρση δεν είναι μια συνηθισμένη εποχική γρίπη. Το στέλεχος Κ προκαλεί πιο βαριά κλινική εικόνα και έντονα, παρατεταμένα συμπτώματα, οδηγώντας συχνά τους ανεμβολίαστους και τις ευάλωτες ομάδες στις εφημερίες των νοσοκομείων.

Γιατί ονομάστηκε «Υπεργρίπη»;

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο για να περιγράψει την ταχύτητα μετάδοσης και τη σοβαρότητα της νόσησης. Οι επιδημιολόγοι εκτιμούν ότι η έξαρση θα είναι παρατεταμένη, με την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται ακόμη και μέσα στον Απρίλιο.

Τα μέτρα προστασίας

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η προστασία των ευάλωτων ομάδων είναι κρίσιμη. Τα βασικά μέτρα παραμένουν:

  • Συχνό πλύσιμο χεριών και χρήση αντισηπτικού.
  • Καλός αερισμός των κλειστών χώρων.
  • Αποφυγή συγχρωτισμού, ειδικά από άτομα με συμπτώματα.
  • Έγκαιρη επικοινωνία με τον γιατρό για τη χορήγηση αντιικών φαρμάκων.

διαβάστε επίσης:

Συναγερμός για τη γρίπη: Σε έξαρση το «μεταδοτικό στέλεχος Κ» – Έκκληση Ψαλτοπούλου για εμβολιασμό και μάσκες

Γιατί αρρωσταίνουμε πάντα τα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές; Η επιστημονική εξήγηση

Διαβάστε ακόμα: Το μυστικό των 55 κιλών: Η 28χρονη που άλλαξε τη ζωή της με τον κανόνα της «ευκολίας»

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα για την 13χρονη Κάτια: Η αλήθεια για τα αίτια θανάτου της – Τι έδειξαν οι εξετάσεις για τη γρίπη
Κοινωνία

Θρήνος στη Χαλκίδα για την 13χρονη Κάτια: Η αλήθεια για τα αίτια θανάτου της – Τι έδειξαν οι εξετάσεις για τη γρίπη

Δράμα για 28χρονο Έλληνα στην Αυστραλία: Από τις διακοπές στη ΜΕΘ με κίνδυνο τετραπληγίας – Το ατύχημα στην παραλία Cottesloe
Κόσμος

Δράμα για 28χρονο Έλληνα στην Αυστραλία: Από τις διακοπές στη ΜΕΘ με κίνδυνο τετραπληγίας – Το ατύχημα στην παραλία Cottesloe

Ξέχνα τα 20: Αυτή είναι η ηλικία που οι γυναίκες φτάνουν στην κορυφαία φυσική τους κατάσταση – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
Υγεία

Ξέχνα τα 20: Αυτή είναι η ηλικία που οι γυναίκες φτάνουν στην κορυφαία φυσική τους κατάσταση – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Απεργία Ταξί: Παρατείνεται το «χειρόφρενο» μέχρι την Παρασκευή – Νέα 48ωρη κινητοποίηση 20 και 21 Ιανουαρίου
Κοινωνία

Απεργία Ταξί: Παρατείνεται το «χειρόφρενο» μέχρι την Παρασκευή – Νέα 48ωρη κινητοποίηση 20 και 21 Ιανουαρίου

Smart Traveling: Οι πιο φθηνές χώρες για ταξίδι ανάλογα με τον μήνα – Πότε η Ελλάδα είναι ο πιο οικονομικός προορισμός
Ταξίδια

Smart Traveling: Οι πιο φθηνές χώρες για ταξίδι ανάλογα με τον μήνα – Πότε η Ελλάδα είναι ο πιο οικονομικός προορισμός