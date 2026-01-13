Συναγερμός για τη γρίπη: Σε έξαρση το «μεταδοτικό στέλεχος Κ» – Έκκληση Ψαλτοπούλου για εμβολιασμό και μάσκες

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 21 άτομα
Συναγερμός για τη γρίπη: Σε έξαρση το «μεταδοτικό στέλεχος Κ» – Έκκληση Ψαλτοπούλου για εμβολιασμό και μάσκες

Δύσκολες αναμένονται οι επόμενες εβδομάδες για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα, καθώς η γρίπη βρίσκεται σε πλήρη έξαρση. Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας ότι φέτος η κατάσταση περιπλέκεται λόγω ενός νέου στελέχους.

Το επικίνδυνο υποστέλεχος Κ

Σύμφωνα με την κ. Ψαλτοπούλου, το υποστέλεχος Κ είναι σημαντικά πιο μεταδοτικό από προηγούμενες μορφές του ιού. Αν και τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται σε παιδιά, η μεγάλη ανησυχία εστιάζεται στα άτομα άνω των 70 ετών, τα οποία διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση και θάνατο.

Οι τρεις «γραμμές άμυνας»

Η καθηγήτρια κάλεσε τους πολίτες να μην εφησυχάζουν, προτείνοντας:

  • Εμβολιασμός: Παραμένει το πιο ισχυρό όπλο, καθώς το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό και έναντι του στελέχους Κ.
  • Χρήση Μάσκας: Απαραίτητη σε κλειστούς χώρους και μέρη με συνωστισμό.
  • Έγκαιρη Διάγνωση: Με την εμφάνιση συμπτωμάτων, η άμεση επικοινωνία με τον γιατρό επιτρέπει τη χορήγηση αντι-ιικών φαρμάκων που προλαμβάνουν τις επιπλοκές.

Η κορύφωση του κύματος αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ενώ ήδη στη χώρα έχουν καταγραφεί οι πρώτες απώλειες ζωών.

Διαβάστε ακόμα: Φάρμακα για αδυνάτισμα: Η μεγάλη παγίδα – Τι συμβαίνει στο σώμα 2 χρόνια μετά τη διακοπή τους

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Από τις «πολικές φωτοβολίδες» στις... «στρακαστρούκες» – Νέα σκληρή ανάρτηση Τσατραφύλλια
Ο Καιρός

«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Από τις «πολικές φωτοβολίδες» στις... «στρακαστρούκες» – Νέα σκληρή ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Πλάτη δεν ξαναβάζουμε»: Οριστικό «όχι» και από τους αγρότες της Κρήτης στον Μητσοτάκη – Πλήρης ρήξη με την Πανελλήνια
Πολιτική

«Πλάτη δεν ξαναβάζουμε»: Οριστικό «όχι» και από τους αγρότες της Κρήτης στον Μητσοτάκη – Πλήρης ρήξη με την Πανελλήνια

Αγροτικά μπλόκα: Προς «ναυάγιο» η συνάντηση με τον Μητσοτάκη; – Οργή για τις «δύο επιτροπές» και τον διχασμό
Πολιτική

Αγροτικά μπλόκα: Προς «ναυάγιο» η συνάντηση με τον Μητσοτάκη; – Οργή για τις «δύο επιτροπές» και τον διχασμό

Καιρός: Στην «κατάψυξη» με -14 η χώρα – Τι ισχύει για σχολεία και αλυσίδες την Τρίτη, πότε έρχεται η άνοδος 10 βαθμών
Ο Καιρός

Καιρός: Στην «κατάψυξη» με -14 η χώρα – Τι ισχύει για σχολεία και αλυσίδες την Τρίτη, πότε έρχεται η άνοδος 10 βαθμών

Άνοια: Δύο αθώες καθημερινές συνήθειες που αποτελούν «καμπανάκι» – Τι πρέπει να προσέξετε
Υγεία

Άνοια: Δύο αθώες καθημερινές συνήθειες που αποτελούν «καμπανάκι» – Τι πρέπει να προσέξετε