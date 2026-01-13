Δύσκολες αναμένονται οι επόμενες εβδομάδες για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα, καθώς η γρίπη βρίσκεται σε πλήρη έξαρση. Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας ότι φέτος η κατάσταση περιπλέκεται λόγω ενός νέου στελέχους.
Το επικίνδυνο υποστέλεχος Κ
Σύμφωνα με την κ. Ψαλτοπούλου, το υποστέλεχος Κ είναι σημαντικά πιο μεταδοτικό από προηγούμενες μορφές του ιού. Αν και τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται σε παιδιά, η μεγάλη ανησυχία εστιάζεται στα άτομα άνω των 70 ετών, τα οποία διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση και θάνατο.
Οι τρεις «γραμμές άμυνας»
Η καθηγήτρια κάλεσε τους πολίτες να μην εφησυχάζουν, προτείνοντας:
- Εμβολιασμός: Παραμένει το πιο ισχυρό όπλο, καθώς το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό και έναντι του στελέχους Κ.
- Χρήση Μάσκας: Απαραίτητη σε κλειστούς χώρους και μέρη με συνωστισμό.
- Έγκαιρη Διάγνωση: Με την εμφάνιση συμπτωμάτων, η άμεση επικοινωνία με τον γιατρό επιτρέπει τη χορήγηση αντι-ιικών φαρμάκων που προλαμβάνουν τις επιπλοκές.
Η κορύφωση του κύματος αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ενώ ήδη στη χώρα έχουν καταγραφεί οι πρώτες απώλειες ζωών.
