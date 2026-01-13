Δύσκολες αναμένονται οι επόμενες εβδομάδες για τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα, καθώς η γρίπη βρίσκεται σε πλήρη έξαρση. Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας ότι φέτος η κατάσταση περιπλέκεται λόγω ενός νέου στελέχους.

Το επικίνδυνο υποστέλεχος Κ

Σύμφωνα με την κ. Ψαλτοπούλου, το υποστέλεχος Κ είναι σημαντικά πιο μεταδοτικό από προηγούμενες μορφές του ιού. Αν και τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται σε παιδιά, η μεγάλη ανησυχία εστιάζεται στα άτομα άνω των 70 ετών, τα οποία διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση και θάνατο.

Οι τρεις «γραμμές άμυνας»

Η καθηγήτρια κάλεσε τους πολίτες να μην εφησυχάζουν, προτείνοντας:

Εμβολιασμός: Παραμένει το πιο ισχυρό όπλο, καθώς το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό και έναντι του στελέχους Κ.



Παραμένει το πιο ισχυρό όπλο, καθώς το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό και έναντι του στελέχους Κ. Χρήση Μάσκας: Απαραίτητη σε κλειστούς χώρους και μέρη με συνωστισμό.



Απαραίτητη σε κλειστούς χώρους και μέρη με συνωστισμό. Έγκαιρη Διάγνωση: Με την εμφάνιση συμπτωμάτων, η άμεση επικοινωνία με τον γιατρό επιτρέπει τη χορήγηση αντι-ιικών φαρμάκων που προλαμβάνουν τις επιπλοκές.

Η κορύφωση του κύματος αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ενώ ήδη στη χώρα έχουν καταγραφεί οι πρώτες απώλειες ζωών.

