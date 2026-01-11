Γιατί αρρωσταίνουμε πάντα τα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές; Η επιστημονική εξήγηση

Περιμένετε πώς και πώς μια αργία ή λίγες ημέρες ξεκούρασης και τελικά τις περνάτε στο κρεβάτι με πυρετό; Δεν είναι κακή τύχη, αλλά ο τρόπος που αντιδρά ο οργανισμός σας στο στρες.

Είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει σε 9 στους 10 ανθρώπους: όσο τρέχουμε με deadlines, ευθύνες και γρήγορους ρυθμούς, είμαστε «βράχοι». Μόλις όμως έρθει το Σάββατο ή η πρώτη μέρα της άδειας, ο οργανισμός καταρρέει. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό;

Ο μηχανισμός της «επιβίωσης»

Όταν βρισκόμαστε υπό συνεχή πίεση, το σώμα μας παράγει υψηλά επίπεδα ορμονών, όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη. Αυτές οι ορμόνες λειτουργούν ως φυσικός μηχανισμός άμυνας, κρατώντας το σώμα σε εγρήγορση και καταστέλλοντας προσωρινά συμπτώματα όπως η κόπωση, οι πόνοι ή οι φλεγμονές. Στην ουσία, ο οργανισμός «σπρώχνει» τον εαυτό του στα όρια για να αντεπεξέλθει, αγνοώντας τις ανάγκες του.

Η «πτώση» της αδρεναλίνης

Μόλις ξεκινήσει η χαλάρωση, τα επίπεδα αυτών των ορμονών πέφτουν απότομα. Τότε είναι που το ανοσοποιητικό σύστημα «αλλάζει ρυθμό» και όλα όσα υποβόσκαν βρίσκουν την ευκαιρία να εκδηλωθούν.

Προσοχή: Δεν κολλάμε τον ιό μαγικά το Σάββατο. Η λοίμωξη ή η κόπωση προϋπήρχαν, αλλά το σώμα σταμάτησε να «κρατιέται» και επέτρεψε στα συμπτώματα να φανούν.

Τι μπορείτε να κάνετε

Κρυολόγημα, πονοκέφαλος, γαστρεντερικές διαταραχές και έντονη εξάντληση είναι τα συνηθέστερα σημάδια. Η λύση δεν είναι να μην σταματάτε ποτέ να δουλεύετε, αλλά να δίνετε στον οργανισμό σας μικρές «δόσεις» αποσυμπίεσης μέσα στην εβδομάδα, ώστε η μετάβαση από την ένταση στη χαλάρωση να μην είναι τόσο βίαιη για το ανοσοποιητικό σας.

