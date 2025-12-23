Γιατί παίρνουμε βάρος τα Χριστούγεννα – Σύμφωνα με γιατρό δεν φταίει το φαγητό

Τα Χριστούγεννα συνδέονται παραδοσιακά με αυξημένη πρόσληψη θερμίδων, όμως σύμφωνα με ειδικούς, το γιορτινό φαγητό δεν είναι ο βασικός λόγος που βλέπουμε τη ζυγαριά να ανεβαίνει. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Φράνκλιν Τζόζεφ, παθολόγος με ειδίκευση στην ενδοκρινολογία και την παχυσαρκία, η πραγματική αιτία της αύξησης βάρους τις γιορτές είναι η παρατεταμένη αδράνεια.

Κατά τη διάρκεια των εορτών, πολλοί περνούν ώρες –ή ακόμη και ημέρες– καθισμένοι: στον καναπέ, μπροστά στην τηλεόραση, σε οικογενειακά τραπέζια ή σε μετακινήσεις. Αυτή η έλλειψη κίνησης επιβραδύνει τον μεταβολισμό, μειώνει την ικανότητα του οργανισμού να διαχειρίζεται το σάκχαρο και το λίπος και οδηγεί σε μεγαλύτερη αποθήκευση ενέργειας με τη μορφή λίπους.

Παράλληλα, η καθιστική ζωή επηρεάζει τα σήματα της όρεξης, κάνοντας το άτομο πιο επιρρεπές στο ασυνείδητο φαγητό. Όπως σημειώνει ο ειδικός, «συχνά δεν τρώμε επειδή πεινάμε, αλλά επειδή βαριόμαστε».

Ο καθηγητής Τζόζεφ τονίζει ότι λίγες ημέρες πιο πλούσιου φαγητού σπάνια αρκούν για να προκαλέσουν πραγματική αύξηση λίπους. Το βάρος που εμφανίζεται αμέσως μετά τις γιορτές οφείλεται κυρίως σε κατακράτηση υγρών και φλεγμονή, λόγω αλατιού, αλκοόλ και μειωμένης κίνησης.

Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι οι αυστηρές δίαιτες ή η στέρηση των γιορτινών απολαύσεων, αλλά η διατήρηση έστω και ήπιας δραστηριότητας. Ένας σύντομος περίπατος μετά το φαγητό, το να σηκώνεται κανείς συχνά, να κινείται στο σπίτι ή να κάνει ελαφριές διατάσεις αρκούν για να βοηθήσουν τον οργανισμό να διαχειριστεί καλύτερα την τροφή.

«Δεν χρειάζεται δίαιτα τα Χριστούγεννα. Χρειάζεται απλώς κίνηση», καταλήγει ο ειδικός, επισημαίνοντας ότι η επιστροφή στις φυσιολογικές συνήθειες μετά τις γιορτές είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να διατηρηθεί το βάρος σταθερό μακροπρόθεσμα.

