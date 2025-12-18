Πόσες θερμίδες πρέπει τελικά να τρώμε την ημέρα; Δες τον πλήρη οδηγό για υγιές βάρος

Το ερώτημα «πόσες θερμίδες πρέπει να τρώω» απασχολεί σχεδόν όποιον προσπαθεί να φροντίσει το βάρος και την υγεία του. Η απάντηση όμως δεν είναι ένας σταθερός αριθμός για όλους. Το σώμα μας έχει διαφορετικές ανάγκες, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το ύψος, τη μυϊκή μάζα και τον τρόπο ζωής.

Δεν μετράνε μόνο οι ώρες ύπνου ή η δίαιτα

Ακόμα κι αν κάθεσαι όλη μέρα, ο οργανισμός σου καίει θερμίδες για να λειτουργεί: για την αναπνοή, την κυκλοφορία του αίματος, την πέψη και τη διατήρηση της θερμοκρασίας. Αυτή η ενέργεια ονομάζεται βασικός μεταβολικός ρυθμός (BMR) και καλύπτει περίπου το 70% των ημερήσιων αναγκών.

Το υπόλοιπο 30% εξαρτάται από το πόσο κινείσαι: περπάτημα, δουλειά, άσκηση, ακόμα και απλές καθημερινές κινήσεις.

Το μεγάλο λάθος με τις «πολύ λίγες θερμίδες»

Πολλοί πιστεύουν ότι όσο λιγότερες θερμίδες τρώνε, τόσο πιο γρήγορα θα αδυνατίσουν. Στην πράξη, συμβαίνει συχνά το αντίθετο. Όταν οι θερμίδες πέφτουν πολύ χαμηλά:

- ο μεταβολισμός επιβραδύνεται

- αυξάνεται η κόπωση και η ευερεθιστότητα

- μειώνεται η μυϊκή μάζα

- εμφανίζονται έντονες λιγούρες

Το σώμα «μπαίνει σε άμυνα» και προσπαθεί να εξοικονομήσει ενέργεια, δυσκολεύοντας την απώλεια βάρους.

Πόσες θερμίδες χρειάζονται συνήθως οι περισσότεροι

Χωρίς να αντικαθιστά εξατομικευμένη συμβουλή ειδικού, ένας γενικός οδηγός είναι:

- 1.600 θερμίδες: χαμηλό όριο, συνήθως για μικρόσωμα άτομα ή ήπια απώλεια βάρους

- 1.800 θερμίδες: συντήρηση ή σταδιακή απώλεια για πολλούς ενήλικες

- 2.200 θερμίδες: δραστήρια άτομα ή άνδρες με αυξημένη φυσική δραστηριότητα

Οι ανάγκες αυξάνονται όσο αυξάνεται η κίνηση και η μυϊκή μάζα.

Η ποιότητα μετράει όσο και οι αριθμοί

1.800 θερμίδες από λαχανικά, πρωτεΐνη και καλά λιπαρά δεν έχουν καμία σχέση με 1.800 θερμίδες από επεξεργασμένα τρόφιμα. Η σωστή κατανομή βοηθά:

- περισσότερη ενέργεια μέσα στη μέρα

- καλύτερο κορεσμό

- σταθερό βάρος χωρίς εξαντλητικές δίαιτες

Το συμπέρασμα

Δεν υπάρχει «μαγικός αριθμός» θερμίδων που να ταιριάζει σε όλους. Το ζητούμενο δεν είναι η στέρηση, αλλά η ισορροπία. Όταν τρέφεις σωστά το σώμα σου και του δίνεις όσα χρειάζεται, ο μεταβολισμός λειτουργεί καλύτερα και το βάρος ρυθμίζεται πιο φυσικά.

