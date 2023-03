Επτά σημάδια που δείχνουν ότι είσαι σε burn out, ακόμα κι αν δεν το έχεις καταλάβει

Τα τελευταία χρόνια ακούμε όλο και πιο συχνά για το burn out. Στην γρήγορη και πιεστική εποχή που ζούμε. «To burn out είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πολλοί εργαζόμενοι, ειδικά όσοι ανήκουμε σε ένα έντονο και ανταγωνιστικό corporate περιβάλλον», λέει στο It’s Possible η Βασιλική Τσαντίλα, ιδρύτρια της εταιρίας Lalita (website & Instagram) και πρώην διευθύντρια ξενοδοχείων.

Και συμπληρώνει: «Οι εργοδότες παίζουν συχνά σημαντικό ρόλο στην πρόκληση του burn out, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν συζητείται συχνά. Από τις πολλές ώρες και τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, μέχρι την έλλειψη υποστήριξης και αναγνώρισης, είναι συνυπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η επαγγελματική εξουθένωση είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Όλο αυτό, σε συνδιασμό με την γονεική εξουθένωση, δημιουργούν την πραγματικότητα που βιώνουμε σχεδόν οι περισσότεροι».

Πως όμως μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε μπει σε μία κατάσταση burn out; Η Βασιλική Τσαντίλα παραθέτει μερικά σημάδια. Και κάποιους συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης.

7 σημάδια που δείχνουν ότι βιώνετε ένα προσωπικό burn out:

Αισθάνεστε καταπονημένοι, εξαντλημένοι και με μειωμένη ενέργεια. Είστε παγιδευμένοι σε ένα κύκλο τελειομανίας όπου δεν αναγνωρίζετε ότι υπάρχει εξέλιξη. Αντιμετωπίζετε κρίσεις άγχους / πανικού. Κυριαρχεί η αυταμφισβήτηση. Είστε αναβλητικοί και χρειάζεστε περισσότερο χρόνο απ’ ότι συνήθως για να ολοκληρώσετε κάποιο project. Διατηρείτε σταθερά μια κυνική και αρνητική στάση. Δυσκολεύεστε να πάρετε αποφάσεις.

Μπορείτε να αναλάβετε δράση και να αντεπιτεθείτε κατά της επαγγελματικής – και όχι μόνο – εξουθένωσης.

Ακολουθούν 7+1 εργαλεία αντιμετώπισης του burn out για να ξεκινήσετε σήμερα:

1. Αντισταθείτε στην τελειοθηρία χρησιμοποιώντας το μότο “better done than perfect”.

2. Διατροφή – Εκτός της σωστά επιλεγμένης διατροφής που θα συμβάλλει στην ηρεμία του νευρικού συστήματος και στην μείωση των φλεγμονών, είναι σημαντική η ανάπτυξη μιας κουλτούρας που περιλαμβάνει τη συνειδητή γεύση και απόλαυση του φαγητού σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

3. Προγραμματίστε διαλείμματα όλη την ημέρα. Ρυθμίστε ένα χρονόμετρο για να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας να σταματά και να κάνετε ένα διάλειμμα.

4. Απομακρυνθείτε από τη δουλειά σας. Απομακρυνθείτε από το γραφείο σας και κάντε μια βόλτα έξω. Ακόμη και λίγα λεπτά καθαρού αέρα μπορούν να σας βοηθήσουν στην εξάλιψη του brain fog.

5. Εντάξτε στην καθημερινότητά σας τα power naps. Ένας σύντομος 15 λεπτών καθοδηγούμενος διαλογισμός μπορεί να σας βοηθήσει να επαναφορτιστείτε. Η διαλογιστική πρακτική άλλωστε αποδεδειγμένα προάγει τη συνειδητή αντίληψη, προσφέρει χαλάρωση, γαλήνη και εσωτερική σταθερότητα.

6. Συνδεθείτε με άλλους. Επικοινωνήστε με έναν φίλο και μιλήστε. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να σπάσετε τη μονοτονία και να σας προσφέρει ένα αρκετά αναζωογονητικό διάλειμμα, αρκεί η συζήτηση να είναι ανάλαφρη και ευχάριστη.

7. Γίνετε δημιουργικοί. Αφιερώστε λίγα λεπτά για να κάνετε κάτι δημιουργικό με τα χέρια σας, όπως να ζωγραφίσετε ή να γράψετε. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε και να αποφορτίσετε στο μυαλό σας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη μιας θετικής στάσης απέναντι στη ζωή. Αναζητήστε επομένως δραστηριότητες που σας προκαλούν χαρά και σταδιακά δημιουργούν μια νέα σπίθα ενθουσιασμού.

8. Βεβαιωθείτε ότι φροντίζετε τον εαυτό σας τόσο όσο φροντίζετε και τους άλλους. Πως; Μπορείτε να ξεκινήσετε με λίγα λεπτά ξεκούραση ανάμεσα στις υποχρεώσεις, καλή ποιότητα ύπνου και ποιοτικό χρόνο μόνο για εσάς.

«Μην αφήσετε την εξουθένωση να κυριεύσει τη ζωή σας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είστε μόνοι. Όλα μπορούν να αλλάξουν με στοχευμένη διατροφή, μικρές αλλαγές στον καθημερινό τρόπο ζωής, σε συνδιασμό με την απαραίτητη διαχείριση των συναισθημάτων» καταλήγει η ίδια.

.itspossible.