Κρεμμύδι: 10 τεράστια οφέλη υγείας που προσφέρει

Τα κρεμμύδια προσφέρουν πολλά οφέλη, σύμφωνα με το tromaktiko.gr. Είναι ένα βασικό προϊόν της κουζίνας που εμφανίζεται σε πολλά πιάτα, και υπάρχει λόγος για αυτό. Εάν ανησυχείτε για την υγεία σας, θα θέλετε να σκεφτείτε να προσθέσετε περισσότερα κρεμμύδια στη διατροφή σας. Οι αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που περιέχουν θα κάνουν την κατανάλωση κρεμμυδιών εξαιρετική για την υγεία της καρδιάς σας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και εξαιρετικά θρεπτικά και νόστιμα. Παρακάτω είναι δέκα οφέλη για την υγεία που δίνουν τα κρεμμύδια.

Έχει πολλά αντιοξειδωτικά: Τα αντιοξειδωτικά μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της βλάβης των κυττάρων καταπολεμώντας τα μόρια των ελεύθερων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες αναπτύσσονται όταν το σώμα εκτίθεται στην ακτινοβολία ή τον καπνό του τσιγάρου. Αυτά τα μόρια μπορούν να προκαλέσουν διαβήτη, καρδιακές παθήσεις και καρκίνο. Τρώγοντας κρεμμύδια μπορείτε να βοηθήσετε το σώμα σας να καταπολεμήσει τις ελεύθερες ρίζες και να βελτιώσετε τη γενική σας υγεία.

Βοηθάει με τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα: Εάν έχετε διαβήτη, τα κρεμμύδια είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να διατηρήσετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας σταθερά. Τα φλαβονοειδή στα κρεμμύδια διατηρούν σταθερά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Εάν τα επίπεδα είναι χαμηλά, μπορεί να εμφανίσετε συμπτώματα όπως κόπωση, άγχος, πονοκέφαλο και πολλά άλλα σημάδια.



Βελτιώνει την πεπτική υγεία: Τα κρεμμύδια περιέχουν υψηλή ποσότητα πρεβιοτικών και φυτικών ινών. Στο σώμα, αυτό βοηθά στη βελτίωση της υγείας του εντέρου βοηθώντας στην πέψη, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα και μειώνοντας τη φλεγμονή.



Είναι γεμάτο με θρεπτικά συστατικά: Τα κρεμμύδια θεωρούνται τροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Αυτό σημαίνει ότι περιέχουν μικρό αριθμό θερμίδων και μεγάλο αριθμό θρεπτικών συστατικών. Αποτελούν εξαιρετική πηγή καλίου και μαγγανίου. Το κάλιο βοηθά στην αύξηση της ενέργειας και του μεταβολισμού σας. Το μαγγάνιο βοηθά το σώμα να δημιουργήσει συνδετικό ιστό, βοηθά στην υγεία των οστών και μειώνει την πιθανότητα σχηματισμού θρόμβων αίματος.

Αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες: Τα κρεμμύδια περιέχουν ένα αντιοξειδωτικό που ονομάζεται κερσετίνη. Η κερσετίνη είναι αντιφλεγμονώδες και δρα για την καταπολέμηση της φλεγμονής στο σώμα. Είναι εξαιρετικό στη μείωση του οιδήματος, στη θεραπεία της αρθρίτιδας και στη θεραπεία λοιμώξεων της ουροδόχου κύστης.

Αποτρέπει ορισμένους καρκίνους: Εάν ανησυχείτε για τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου, μπορεί να θέλετε να καταναλώνετε περισσότερα κρεμμύδια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μέτρια κατανάλωση κρεμμυδιών φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου, του λάρυγγα και των ωοθηκών.

Μειώνει τους κινδύνους της νόσου του Αλτσχάιμερ: Έχουν διεξαχθεί μελέτες για να ανακαλύψουν τη σχέση μεταξύ κερκετίνης και νόσου Αλτσχάιμερ. Αυτές οι μελέτες έδειξαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε κερκετίνη, όπως τα κρεμμύδια, και της χαμηλότερης πιθανότητας εμφάνισης Αλτσχάιμερ.



Μεγάλη πηγή βιταμίνης C: Γνωρίζατε ότι τα κρεμμύδια περιέχουν υψηλή ποσότητα βιταμίνης C; Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του σώματός σας. Βοηθά τον σχηματισμό αιμοφόρων αγγείων, βελτιώνει το ανοσοποιητικό σας σύστημα και χτίζει τους χόνδρους.

Υποστηρίζει την υγεία των οστών: Μελέτες έχουν αποδείξει ότι τα κρεμμύδια βελτιώνουν την οστική πυκνότητα σε μερικούς ανθρώπους. Ως αποτέλεσμα, η κατανάλωση κρεμμυδιών μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση των οστών και στη μείωση του κινδύνου καταγμάτων για άτομα άνω των 50 ετών.



Είναι αντιβακτηριδιακό: Οι αντιβακτηριδιακές ιδιότητες της αλλισίνης στα κρεμμύδια βοηθούν το παχύ έντερο να καταπολεμήσει τα επιβλαβή βακτήρια. Η αλλισίνη είναι η ένωση που αναδίδει τη μοναδική έντονη μυρωδιά ενός κρεμμυδιού. Μπορείτε να σκεφτείτε την Αλισίνη ως τον μαχητή σας ενάντια στις τοξίνες και τις ασθένειες. Τώρα αυτό είναι κάτι για να κλάψετε με χαρούμενα δάκρυα!