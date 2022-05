Βιταμίνη C: Πόση χρειαζόμαστε σύμφωνα με το βάρος μας

Πόση επιπλέον βιταμίνη C χρειαζόμαστε ανάλογα με το βάρος μας για να ενισχύσουμε την υγεία μας; Οι επιστήμονες για πρώτη φορά απαντούν με συγκεκριμένες υποδείξεις, με στόχο τη βέλτιστη πρώτη γραμμή άμυνας

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Οτάγκο στη Νέα Ζηλανδία κατάφεραν να βρουν τους παράγοντες μιας σημαντικής εξίσωσης που οδηγεί στην εύρυθμη λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος, με στόχο τη βέλτιστη υγεία του οργανισμού. Ειδικότερα, καθόρισαν πόση επιπλέον πρόσληψη βιταμίνης C χρειάζεται το κάθε άτομο, ανάλογα με το σωματικό του βάρος.

Συνεπώς, για κάθε 10 κιλά επιπλέον βάρους το σώμα χρειάζεται περαιτέρω 10mg βιταμίνης C καθημερινά. Προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα έχουν συσχετίσει το υπερβολικό βάρος με τη μικρότερη συγκέντρωση βιταμίνης C, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που εκτιμάται η ακριβής ποσότητα που χρειάζεται το κάθε σώμα σε συνάρτηση με τα κιλά του.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Nutrients και συνδύασε τα αποτελέσματα από δύο προηγούμενες σημαντικές διεθνείς μελέτες. Υπό το πρίσμα της πανδημίας του κορωνοϊού μάλιστα, τα νεότερα ευρήματα μπορούν να καθορίσουν το μέγεθος της προστασίας του οργανισμού από σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις.

Πώς λειτουργεί η κλίμακα

Για να υπολογίσουν την ποσότητα της βιταμίνης C που απαιτείται για τα άτομα με επιπλέον βάρος, οι ερευνητές έθεσαν ως βάση ένα άτομο που ζυγίζει 60 κιλά και χρειάζεται καθημερινά 110 mg βιταμίνης C, ακολουθώντας μια ισορροπημένη διατροφή.

Εν ολίγοις, εάν ένα άτομο ζυγίζει 90 κιλά, δηλαδή 30 κιλά περισσότερα, θα πρέπει να λάβει επιπλέον 30 mg της βιταμίνης C για να πετύχει τον βέλτιστο στόχο των 140 mg/ημέρα. Αντίστοιχα, ένα άτομο που ζυγίζει 120 κιλά, ιδανικά θα χρειαστεί τουλάχιστον 40 mg της βιταμίνης για να πετύχει τα 150mg καθημερινά.

Για να πετύχετε αυτή την αύξηση, η συν-συγγραφέας και αναπληρώτρια καθηγήτρια Anitra Carr από το Τμήμα Παθολογίας και Βιοϊατρικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου προτείνει να δοκιμάσετε να αυξήσετε την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνη C, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά: «Ένα μήλο μεσαίου μεγέθους περιέχει 10mg βιταμίνης C, οπότε αν ζυγίζετε 70 έως 80 κιλά, καταναλώνοντας δύο μήλα την ημέρα, έχετε πετύχει το στόχο σας. Εάν ζυγίζετε όμως και λίγο παραπάνω, είναι προτιμότερο να προτιμήσετε ένα πορτοκάλι, που περιέχει 70mg βιταμίνης C ή ένα ακτινίδιο με 100mg».

Πηγή: ygeiamou