Τα 12 πιο μολυσμένα λαχανικά και φρούτα για το 2022

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται στις ΗΠΑ μια λίστα που αποκαλύπτει ποια είναι τα πιο μολυσμένα φρούτα και λαχανικά και ποια είναι τα καθαρότερα.

Τα λαχανικά και τα φρούτα συνιστώνται για μια υγιεινή διατροφή. Οι φράουλες και το σπανάκι, δύο από τα πλέον υγιεινά τρόφιμα συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή της ετήσιας λίστας φρούτων και λαχανικών «Dirty 12» που περιέχουν τα υψηλότερα επίπεδα φυτοφαρμάκων, ακολουθούμενα από το λάχανο, τα νεκταρίνια, τα μήλα, τα σταφύλια και τις καυτερές πιπεριές σύμφωνα το «Buyers Guide of the Environmental Working Group on U.S. Pesticides».

Τα κεράσια φέτος βρέθηκαν στην όγδοη θέση στον κατάλογο των 12 πιο μολυσμένων τροφίμων, με τα ροδάκινα, τα αχλάδια, το σέλινο και τις ντομάτες να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Δείτε ΕΔΩ ποια είναι η «βρώμικη δωδεκάδα» για το 2022