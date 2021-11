Το τρομακτικό γράφημα των FT για τη μετάλλαξη της Μποτσουάνα

Ταχύτατη είναι η διασπορά της μετάλλαξης της Μποτσουάνα. Ξεπερνά κατά πολύ τις άλλες μεταλλάξεις γράφουν οι FT.

Ας μην φρικάρουμε, αλλά το νέο στέλεχος της Covid φαίνεται λίγο τρομακτικό. Με αυτά τα λόγια και ένα tweet, η Anne-Sylvaine Chassany των Financial Times μοιράστηκε ένα γράφημα που αποτυπώνει με μία γραμμή το πόσο επικίνδυνο και τρομακτικό φαίνεται να είναι η παραλλαγή της Μποτσουάνα, που ενσωματώνει 32 μεταλλάξεις.

Το στέλεχος B.1.1.529 φέρεται να παρακάμπτει την άμυνα του οργανισμού και ήδη τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 59 σε Νότια Αφρική, Χονγκ Κονγκ και Μποτσουάνα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα πραγματοποιήσει σήμερα έκτακτη σύσκεψη για να εξετάσει όλα τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία που έχει.

Όπως επισημαίνουν οι FT, φαίνεται να εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα από τις άλλες μεταλλάξεις

Δείτε το γράφημα:

Let’s not freak out but the new Covid variant looks a bit scary pic.twitter.com/dZ7kpKvsYV