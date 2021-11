Εμβόλιο Johnson & Johnson: Νέα πιθανή παρενέργεια αναγνώρισε ο EMA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνέστησε την Πέμπτη την προσθήκη ενός σπάνιου τύπου φλεγμονής της σπονδυλικής στήλης που ονομάζεται εγκάρσια μυελίτιδα ως πιθανή παρενέργεια του εμβολίου της Johnson & Johnson για την COVID-19. Σύμφωνα με το Reuters, μέχρι στιγμής ο ΕΜΑ έχει λάβει αναφορές για έξι κρούσματα, αλλά δεν ήταν ακόμη σαφές εάν υπήρχε αιτιώδης συσχέτιση μεταξύ των αναφορών και του εμβολίου.

Οι αναφορές αυτής της σοβαρής νευρολογικής ασθένειας ήταν επίσης στο επίκεντρο των δοκιμών που σταμάτησαν στα αρχικά στάδια ανάπτυξης τόσο για το εμβόλιο της AstraZeneca όσο και γι' αυτό της J&J, οι οποίες βασίζονται σε παρόμοια τεχνολογία.

Στην εγκάρσια μυελίτιδα, διαρροή αίματος από τα τριχοειδή αγγεία προκαλεί πρήξιμο, μούδιασμα των άκρων και πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Ακόμα, o EMA ερευνά αναφορές για ενδεχόμενη σχέση του εμβολίου της Moderna με σύνδρομο τριχοειδούς διαρροής, μιας άλλης πάθησης που προκαλεί διαρροή υγρών από τα τριχοειδή αγγεία.

