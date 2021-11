Ανοσοποιητικό: Αυτά είναι τα συστατικά που θα το τονώσουν - Σε ποιες τροφές θα τα βρείτε

Είναι γνωστό ότι η διατροφή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους της καλής υγείας. Ορισμένα μάλιστα, συστατικά είναι ιδανικά για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας, ειδικά αυτήν την περίοδο όπου κορωνοϊός, γρίπη και κοινό κρυολόγημα.. «καραδοκούν». Τα πιο σημαντικά από αυτά περιλαμβάνουν:

Βιταμίνη C

Απαραίτητο θρεπτικό συστατικό, η βιταμίνη C δρα ως αντιοξειδωτικό. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η βιταμίνη C μπορεί να ενισχύσει την λειτουργία του ανοσοποιητικού, ειδικά σε άτομα που βρίσκονται υπό ψυχολογική πίεση και στρες. Για να αυξήσετε την πρόσληψη βιταμίνης C, προσθέστε αυτές τις τροφές στη διατροφή σας:

Εσπεριδοειδή και χυμοί (όπως πορτοκάλι και γκρέιπφρουτ).

Ακτινίδια.

Κόκκινες και πράσινες πιπεριές.

Μπρόκολο.

Φράουλες.



Βιταμίνη Ε

Όπως η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Η έρευνα επισημαίνει ότι η διατήρηση άφθονων επιπέδων βιταμίνης Ε είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος. Για να λάβετε επαρκείς ποσότητες, στραφείτε στις ακόλουθες τροφές:

Σιτέλαιο.

Αμύγδαλα.

Ηλιόσποροι.

Φουντούκια.

Φυστικοβούτυρο.



Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος είναι ένα απαραίτητο μέταλλο που εμπλέκεται στην παραγωγή ορισμένων κυττάρων του ανοσοποιητικού. Το αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (NIH) προειδοποιεί ότι ακόμη και τα ήπια χαμηλά επίπεδα ψευδαργύρου μπορεί να βλάψουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού σας.

Ακολουθούν ορισμένες κορυφαίες πηγές ψευδαργύρου:

Στρείδια.

Ψητά φασόλια.

Κάσιους.

Ρεβύθια.



Καροτενοειδή

Ένας άλλος τύπος αντιοξειδωτικών, τα καροτενοειδή είναι μια κατηγορία χρωστικών που βρίσκονται φυσικά σε πολλά λαχανικά. Όταν καταναλώνονται, τα καροτενοειδή μετατρέπονται σε βιταμίνη Α (μια θρεπτική ουσία που βοηθά στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος). Τα καροτενοειδή απορροφώνται καλύτερα όταν μαγειρεύονται ή τρώγονται με λίπος.

Μερικές τροφές πλούσιες σε καροτενοειδή, περιλαμβάνουν:

Καρότα.

Λάχανο.

Βερίκοκα.

Παπάγια.

Μάνγκο.

Γλυκοπατάτα.

Σπανάκι.

vita.gr