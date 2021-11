Μπουρλά για το χάπι Pfizer: Αλλάζει το παιχνίδι - Θα εξαλειφθούν 9 στις 10 νοσηλείες

Τα σημερινά νέα αλλάζουν το παιχνίδι στην παγκόσμια προσπάθεια να τελειώσει η καταστροφική πορεία της πανδημίας πανηγύρισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Αλμπέρ Μπουρλά, μετά την ανακοίνωση της φαρμακοβιομηχανίας για την υψηλή αποτελεσματικότητα - 89% - του χαπιού της με την εμπορική ονομασία Paxlovid, κατά των θανάτων και τον νοσηλειών από coVid-19.

«Εάν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχέςθα σώσει τη ζωές, θα μειώσει τη σοβαρότητα των λοιμώξεων και θα εξαλείψει έως και εννέα στις δέκα νοσηλείες» τόνισε μιλώντας στο CNBC.

Ο ίδιος με αναρτήσεις του στο twitter έγραψε: «Σήμερα είναι μια ημέρα περηφάνιας για την Pfizer. «Η σημερινή ημέρα δείχνει ξεκάθαρα τη δύναμη της επιστήμης αλλά και των επιστημόνων να αναπτύσσουν ταχύτατα ένα αγαθό που θα ωφελήσει το σύνολο της ανθρωπότητας».

Δεν παρέλειψε ωστόσο να υπογραμμισει την αξία των εμβολίων: «Το γεγονός ότι έχουμε θεραπεία δεν είναι καθόλου λόγος για να μην κάνουμε το εμβόλιο, στην πραγματικότητα πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο. Κάποιοι δυστυχώς θα κολλήσουν την ασθένεια», είπε ο Μπουρλά σε συνέντευξή του στο Squawk Box.

Τα αποτελέσματα ήταν τόσο ενθαρρυντικά ώστε η ανεξάρτητη επιτροπή που παρακολουθούσε τη δοκιμή αποφάσισε τον πρόωρο τερματισμό της. Αυτό θα επιτρέψει τη χορήγηση της θεραπείας και στους εθελοντές της μελέτης που έλαβαν placebo.

«Ξεπεράστηκαν και τα πιο τρελά μας όνειρα» δήλωσε σύμφωνα με τους New York Times η Αναλιέσα Άντερσον, στέλεχος της Pfizer που ανέλαβε την ανάπτυξη του φαρμάκου.

Το Paxlovid, θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο φάρμακο για τον HIV, την ριτοναβίρη, που βοηθά στην επιβράδυνση του μεταβολισμού ή της διάσπασης του χαπιού , προκειμένου αυτό να παραμείνει ενεργό στο σώμα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους σε υψηλότερες συγκεντρώσεις

Today is a proud day for @Pfizer. A day when the power of our science and our scientists’ ability to rapidly advance a homegrown asset for the benefit of humankind is on full display.



Here is a quick thread:

— Albert Bourla (@AlbertBourla) November 5, 2021

