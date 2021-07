Έντονος πονοκέφαλος; Έτσι θα απαλλαγείτε φυσικά

Ο ενοχλητικός πονοκέφαλος αποτελεί µια κοινή πάθηση που ταλαιπωρεί πολλούς ανθρώπους σε καθηµερινή βάση. Μάλιστα οι ειδικοί εξηγούν ότι οι τακτικοί πονοκέφαλοι φθάνουν να απασχολούν ακόµη και το 20% του γενικού πληθυσµού. Οι πονοκέφαλοι είναι κατά κανόνα ιδιοπαθείς, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν «κρύβουν» κάτι άλλο και ότι απλά µας συµβαίνουν. Ολοι έχουµε παρατηρήσει ότι είναι πιο πιθανό να πάθουµε πονοκέφαλο όταν δεν έχουµε φάει, δεν έχουµε πιει αρκετό νερό, είµαστε κουρασµένοι ή δεν έχουµε κοιµηθεί καλά. Επίσης, σύµφωνα µε τους ειδικούς, οι πονοκέφαλοι µπορεί να επιδεινώνονται ή να εµφανίζονται συχνότερα υπό συγκεκριµένες συνθήκες, που έχουν να κάνουν µε το τι τρώµε, σε ποια φάση του κύκλου µας είµαστε, αν είµαστε γυναίκες, τι φάρµακα παίρνουµε κ.λπ. Και παρότι οι πονοκέφαλοι σπάνια οφείλονται σε κάτι πιο σοβαρό, είναι καλό να επισκεφθούµε έναν γιατρό ο οποίος αφού πάρει το ιστορικό µας θα µας καθοδηγήσει ανάλογα. Η αίσθηση τώρα που προκαλεί ένας πονοκέφαλος κυµαίνεται από άβολη έως και αρκετά επώδυνη, ενώ µπορεί να διαταράξει τις λειτουργίες που εκτελούµε καθηµερινά. Εκτός από τα φάρµακα που στοχεύουν στην ανακούφιση των συµπτωµάτων των πονοκεφάλων υπάρχουν αρκετές αποτελεσµατικές φυσικές λύσεις που µπορεί να βοηθήσουν είτε να προλάβουµε έναν πονοκέφαλο είτε και να τον αντιµετωπίσουµε αν τελικά δεν τον αποφύγουµε.

Πιείτε άφθονο νερό

Η ανεπαρκής ενυδάτωση μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, καθώς επιστημονικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η χρόνια αφυδάτωση αποτελεί μια κοινή αιτία πονοκεφάλων έντασης και ημικρανιών. Ταυτόχρονα η αφυδάτωση μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωσή σας και να προκαλέσει ευερεθιστότητα, κάνοντας τα συμπτώματά ακόμη χειρότερα. Για να αποφύγετε τους πονοκεφάλους εξαιτίας της αφυδάτωσης, μην ξεχνάτε να πίνετε άφθονο νερό καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας αλλά και να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε υγρά.

Κοιμηθείτε όσο πρέπει

Η στέρηση ύπνου μπορεί να αποδειχθεί επιζήμια για την υγεία ποικιλοτρόπως ενώ σε ορισμένα άτομα πιθανόν να προκαλέσει μέχρι και πονοκεφάλους. Επιστημονική μελέτη μάλιστα, που δημοσιεύθηκε στο «Headache: The Journal of Head and Face Pain», υποστηρίζει ότι άτομα που κοιμούνται λιγότερο από έξι ώρες κάθε βράδυ είχαν πιο συχνούς και έντονους πονοκεφάλους συγκριτικά με εκείνους που απολάμβαναν έναν ποιοτικό ύπνο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να διατηρήσετε την ισορροπία, αφού και οι υπερβολικές ώρες ύπνου είναι δυνατόν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Για να απολαύσετε τα μέγιστα οφέλη του ύπνου στοχεύστε στη «χρυσή τομή» των επτά έως και εννέα ωρών κάθε βράδυ.

Επωφεληθείτε από την κρύα κομπρέσα

Δοκιμάστε να τοποθετήσετε μια παγωμένη κομπρέσα στο πίσω μέρος του λαιμού σας ή στην περιοχή του κεφαλιού για λίγα λεπτά, καθώς το κρύο μειώνει τη φλεγμονή και συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση του ενοχλητικού πόνου.

Χαλαρώστε με τη βοήθεια της yoga

Η yoga αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο για να μειώσετε το άγχος, να αυξήσετε την σωματική σας ευελιξία, να μειώσετε τον πόνο και να βελτιώσετε συνολικά την ποιότητα ζωής. Η συχνή εξάσκηση της yoga, όπως αποκαλύπτουν νέα επιστημονικά δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στο «National Library of Medicine», μπορεί ακόμη και να μειώσει την ένταση ή τη συχνότητα των πονοκεφάλων.

Αποφύγετε τις έντονες μυρωδιές

Οι έντονες μυρωδιές, όπως αυτές των αρωμάτων ή των προϊόντων καθαρισμού, ευθύνονται συχνά για τους πονοκεφάλους έντασης αλλά και για τις ημικρανίες. Αυτή η ευαισθησία στις έντονες οσμές, που ονομάζεται οσμοφοβία, εμφανίζεται συχνά σε άτομα με χρόνιες ημικρανίες. Στην περίπτωση που είστε ευαίσθητοι στις μυρωδιές, προσπαθήστε να αποφύγετε τα έντονα αρώματα, τον καπνό του τσιγάρου, αλλά και τα αρωματικά φαγητά για να μειώσετε τις πιθανότητες εμφάνισής του.

Καφεΐνη VS πονοκέφαλος

Η κατανάλωση ροφημάτων που περιέχουν καφεΐνη, όπως το τσάι ή ο καφές, μπορεί να σας ανακουφίσει όταν αντιμετωπίζετε πονοκέφαλο. Η καφεΐνη μάλιστα, βελτιώνει τη διάθεση, αυξάνει την εγρήγορση και συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, τα οποία με τη σειρά τους έχουν θετική επίδραση στα συμπτώματα της κεφαλαλγίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελέγχετε την πρόσληψη καφεΐνης, αφού η απότομη διακοπή της έχει επίσης αποδειχθεί ότι μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, στην περίπτωση που ένα άτομο καταναλώνει τακτικά μεγάλες ποσότητες και ξαφνικά σταματήσει.

Περιορίστε το αλκοόλ

Αν και το ένα ποτό συνήθως δεν ευθύνεται για τον πονοκέφαλο, μελέτες έχουν δείξει ότι το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει ημικρανίες στο 1/3 όσων παρουσιάζουν συχνά πονοκεφάλους ενώ έχει επίσης αποδειχθεί ότι μπορεί να προκαλέσει αθροιστικούς ή και πονοκεφάλους έντασης. Ενας λόγος λοιπόν παραπάνω να μην ξεπερνάτε ποτέ το μέτρο, ειδικά στην περίπτωση που υποφέρετε συχνά από πονοκεφάλους.

Δώστε μια ευκαιρία στα αιθέρια έλαια

Τα αιθέρια έλαια αποτελούν συμπυκνωμένα υγρά, που περιέχουν αρωματικές ενώσεις από μια ποικιλία φυτών. Εχουν πολλά θεραπευτικά οφέλη, με τη μέντα, τη λεβάντα, το περγαμόντο και το χαμομήλι να έχουν μεταξύ άλλων ηρεμιστική, αναλγητική και καταπραϋντική δράση. Σε ένα μπολ με χλιαρό νερό, ρίξτε 2 σταγόνες περγαμόντο και 2 σταγόνες χαμομήλι. Βουτήξτε ένα βαμβακερό πανί και κάντε κομπρέσες στο κεφάλι. Μπορείτε επίσης να ρίξετε σε ένα ποτήρι 10 ml χαμομηλέλαιο και 4 σταγόνες αιθέριο έλαιο μαντζουράνας. Στη συνέχεια, κάντε μασάζ στον αυχένα και στους κροτάφους. Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση, αποφύγετε τα αιθέρια έλαια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, χωρίς τη συμβουλή γιατρού.

Πιείτε λίγο τσάι από τζίντζερ

Το τζίντζερ περιέχει πολλές ευεργετικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών ουσιών. Επιπλέον το τζίντζερ συμβάλλει στη μείωση της ναυτίας και του εμετού, κοινών συμπτωμάτων που σχετίζονται με πονοκεφάλους.

Μην αμελείτε τη φυσική δραστηριότητα

Ενας από τους πιο απλούς τρόπους για να μειώσετε τη συχνότητα και την ένταση του πονοκεφάλου είναι η σωματική δραστηριότητα, καθώς σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «National Center of Biotechnology Information», το χαμηλό επίπεδο φυσικής δραστηριότητας συνδέθηκε με σαφώς αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης πονοκεφάλου. Πώς θα καταφέρετε να την αυξήσετε; Το μόνο που χρειάζεστε είναι μερικά παραπάνω βήματα, αφού είναι γνωστές οι ευεργετικές δράσεις της βάδισης τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική ευεξία.

Επενδύστε στην καλή διάθεση

Ορισμένες φορές το στρες, ο θυμός ή η στενοχώρια μπορούν να επιδεινώνουν έναν πονοκέφαλο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τον φόβο που πιθανώς νιώθετε ότι θα πονέσετε, καθώς αυτό σας στρεσάρει και ευνοεί τον πονοκέφαλο, δημιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να δίνετε την ευκαιρία στον εαυτό σας να χαλαρώνει και να κάνει πράγματα που τον ευχαριστούν.

Περπατάτε με… το κεφάλι ψηλά

Η κακή στάση του σώματος επιβαρύνει την περιοχή του αυχένα, με αποτέλεσμα την αύξηση της σύσπασης των μυών της περιοχής και την πρόκληση ή την επιδείνωση του πονοκεφάλου. Βελτιώστε λοιπόν τη στάση του σώματός σας και όταν περπατάτε, αλλά και όταν κάθεστε.

vita.gr