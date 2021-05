Πόσο μας αδυνατίζουν τα συμπληρώματα διατροφής; Έρευνα απαντά

Εξαντλητικές δίαιτες, δίαιτες αποτοξίνωσης, διαλειμματική νηστεία, αποτοξίνωση με χυμούς… Ακόμα και συμπληρώματα αδυνατίσματος είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε έτσι ώστε να δούμε το νούμερο στη ζυγαριά να μικραίνει. Κάνουν όμως πραγματικά όσα υπόσχονται τα συμπληρώματα αδυνατίσματος; Τα διαθέσιμα στοιχεία των ερευνών μάλλον θα μας απογοητεύσουν υποστηρίζεται σε νέα επιστημονική επισκόπηση των διαθέσιμων ερευνών.

Οι περισσότερες κλινικές μελέτες που εξετάσθηκαν έδειξαν ότι τα συμπληρώματα δεν φέρνουν την πολυπόθητη απώλεια βάρους σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνήτρια Erica Bessell, διδακτορική φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Στις σπάνιες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι έχασαν βάρος, η μείωση δεν ήταν αρκετή για να έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία τους. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση ερευνών είναι και η πρώτη ολοκληρωμένη αξιολόγηση συμπληρωμάτων για το αδυνάτισμα εδώ και 16 χρόνια που συνδυάζει 121 κλινικές μελέτες σε περίπου 10 χιλιάδες ενήλικες. Τα αποτελέσματα δημοσεύτηκαν στο περιοδικό International Journal of Obesity and the Diabetes, Obesity & Metabolism προτού παρουσιαστούν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας.

Από όλα τα συμπληρώματα που εξετάστηκαν, μόνο το συμπλήρωμα διατροφής από το φασόλι Phaseolus Vulgaris ήταν σχετικά αποτελεσματικό, προσφέροντας μια μικρή απώλεια βάρους, μόλις 1,5 κιλό περίπου, χωρίς να βελτιώνεται όμως αισθητά η υγεία των συμμετεχόντων. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς αποδεικνύουν ότι μια τόσο επικερδής βιομηχανία όπως αυτή των συμπληρωμάτων, με τζίρο 41 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην ουσία δεν προσφέρει όσα υπόσχεται. Βάσει της αξιολόγησης των διαθέσιμων στοιχείων τα συμπληρώματα διατροφής για τα οποία φαίνεται ότι δεν επαρκούν τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την αποτελεσμτικότητά τους στην απώλεια βάρους ήταν εξωτικά φρούτα όπως η garcinia cambogia, το αφρικανικό μάνγκο και το μανγκοστίν, αλλά και το εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, συμπληρώματα σταφυλιού και γλυκόριζας, η χιτοζάνη (ουσία που περιέχεται στα οστρακοειδή), η γλυκομαννάνη, μια υδατοδιαλυτή φυτική ίνα, οι φρουκτάνες (περιέχονται σε φρούτα και λαχανικά) και το ζυζευγμένο λινελαϊκό οξύ (CLA).

Δεν είναι όμως μόνο η αποτελεσματικότητα που απασχόλησε τους επιστήμονες αλλά και η επικινδυνότητα πολλών σκευασμάτων . Οι ειδικοί θυμίζουν ότι το 2004 απαγορεύτηκε από τον FDA στις ΗΠΑ η πώληση της εφέδρας (θάμνος που χρησιμοποιείται στην κινεζική και ινδική ιατρική), λόγω σοβαρών κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών. Επιπλέον, η υψηλή δόση των φρουκτοολιγοσακχαρίτων έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί σοβαρά γαστρεντερικά συμπτώματα σύμφωνα με την Bessell. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα ερωτηματικά σχετικά με την ασφαλή χρήση εγείρονται κυρίως όταν αυτό που αναγράφεται στην ετικέτα μπορεί να μην είναι αυτό που εμπεριέχεται στην κάψουλα. Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τη δράση ενός συμπληρώματος είναι ο συνδυασμός του με φαρμακευτική αγωγή.

