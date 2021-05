Το φρούτο που ρίχνει την πίεση και ενισχύει το ανοσοποιητικό σου

Τα φρούτα με την πλούσια, ιδιαίτερη γεύση και το γεμάτο θρεπτικά συστατικά περιεχόμενο που βοηθούν στην πέψη και τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύουν από την απώλεια της όρασης.

Ποια είναι αυτά;

Η γεύση τους μοναδική και τα οφέλη τους για την υγεία αναρίθμητα. Τα ακτινίδια, με την πράσινη και γλυκιά σάρκα τους, είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά όπως η βιταμίνες C, K και Ε, το φυλλικό οξύ και το κάλιο. Επίσης, περιέχουν πολλά αντιοξειδωτικά και αποτελούν εξαιρετική πηγή φυτικών ινών.

Οι μικροί μαύροι σπόροι τους είναι βρώσιμοι, όπως και η καφέ φλούδα, αν και πολλοί προτιμούν να τα ξεφλουδίσουν το ακτινίδιο πριν τα καταναλώσουν.

Βοηθούν στην πέψη

Τα ακτινίδια έχουν πολλές φυτικές ίνες, οι οποίες είναι γνωστό ότι συμβάλλουν στην καλύτερη πέψη. Επίσης, περιέχουν ένα πρωτεολυτικό ένζυμο που ονομάζεται ακτινιδίνη και μπορεί να βοηθήσει στη διάσπαση της πρωτεΐνης. Πρόσφατη μελέτη βρήκε ότι το εκχύλισμα ακτινιδίου που περιέχει ακτινιδίνη ενίσχυσε σημαντικά την πέψη των περισσότερων πρωτεϊνών

Ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα

Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και γεμάτα βιταμίνη C, τα ακτινίδια παρέχουν περίπου το 273% της συνιστώμενης ημερήσιας αξίας της βιταμίνης C σε μόλις μία κούπα. Η βιταμίνη C είναι σημαντικό θρεπτικό συστατικό για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και την αποτροπή των παθήσεων.

Μία μελέτη είχε βρει ότι τα ακτινίδια μπορεί να υποστηρίζουν την ανοσολογική λειτουργία και να μειώνουν την πιθανότητα ανάπτυξης ασθενειών όπως το κρυολόγημα και η γρίπη, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για ομάδες κινδύνου όπως οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών και τα μικρά παιδιά

Συμβάλλουν στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης

Τα ακτινίδια δεν παρέχουν απλώς μια επιπλέον ενίσχυση στο ανοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά μας βοηθούν να ελέγξουμε και την αρτηριακή μας πίεση. Μελέτη του 2014 βρήκε ότι οι βιοενεργές ουσίες σε τρία ακτινίδια ημερησίως μπορούν να μειώσουν την αρτηριακή πίεση περισσότερο από ό,τι ένα μήλο την ημέρα. Μακροπρόθεσμα, αυτό μπορεί να σημαίνει χαμηλότερο κίνδυνο παθήσεων που μπορούν να προκληθούν από την υψηλή αρτηριακή πίεση, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο και το έμφραγμα.

Προστατεύουν από απώλεια της όρασης

Ο εκφυλισμός της ωχράς κηλίδας είναι η κύρια αιτία απώλειας της όρασης και τα ακτινίδια μπορεί να βοηθούν στην προστασία των ματιών από αυτή. Μελέτη έχει βρει ότι με την κατανάλωση τριών μερίδων του φρούτου αυτού καθημερινά, ο εκφυλισμός της ωχράς κηλίδας μειώθηκε κατά 36%. Στην επίδραση αυτή θεωρείται ότι συνεισφέρουν τα υψηλά επίπεδα ζεαξενθίνης και λουτεΐνης που περιέχονται στα ακτινίδια.

Πηγή: ygeiamou