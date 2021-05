Το ασυνήθιστο σύμπτωμα που ίσως εμφανίσουν οι γυναίκες μετά το εμβόλιο του κορονοϊού

Σε κάθε ραντεβού για εμβολιασμό, θα ενημερωθείς για τις πιθανές παρενέργειες, από πυρετό και πονοκέφαλο μέχρι και πόνο στο χέρι.

Μόνο που το BBC μιλά και για μία ακόμα παρενέργεια που δεν αναφέρεται συνήθως, τις αλλαγές στον κύκλο της εμμηνόρροιας.

Το βρετανικό δίκτυο καταγράφει τις αναφορές γυναικών που παρατηρούν αλλαγές στην έμμηνο ρύση τους.

A colleague told me she has heard from others that their periods were heavy post-vax. I'm curious whether other menstruators have noticed changes too? I'm a week and a half out from dose 1 of Moderna, got my period maybe a day or so early, and am gushing like I'm in my 20s again.