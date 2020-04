Ιστορική παγκόσμια πρωτοβουλία για εμβόλιο και θεραπεία κατά του κορονοϊού

O OHE ξεκίνησε σήμερα μια «ιστορική» παγκόσμια πρωτοβουλία με τη συμμετοχή πολλών χωρών, μεταξύ τους η Γαλλία και η Γερμανία, για να επιταχύνει την παραγωγή εμβολίων, θεραπειών και τεστ κατά του νέου κορονοϊού και να διασφαλίσει ίση πρόσβαση σε αυτά.

Στην πρωτοβουλία αυτή, που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, συμμετέχουν διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ αυτών ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ιδιωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κοινή απειλή, την οποία μπορούμε να νικήσουμε με μια κοινή προσέγγιση» τόνισε ο διευθυντής του ΠΟΥ.

«Είναι μια ιστορική συνεργασία με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της ισότιμης διανομής εμβολίων, διαγνωστικών τεστ και θεραπειών εναντίον της νόσου Covid-19», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Κοινή μας δέσμευση είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα μέσα που στοχεύουν στο να θριαμβεύσουμε επί της Covid-19», υπογράμμισε.

Στην τηλεδιάσκεψη παρενέβη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και Ισπανίας Τζουζέπε Κόντε και Πέδρο Σάντσεθ, όπως και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ούτε η Κίνα, όπου ανακοινώθηκαν τα πρώτα κρούσματα του νέου κορονοϊού στα τέλη Δεκεμβρίου, ούτε οι ΗΠΑ, που αποτελούν σήμερα το επίκεντρο της πανδημίας με πάνω από 50.000 θανάτους και 900.000 κρούσματα, εκπροσωπήθηκαν.

Έως σήμερα, η πανδημία έχει προκαλέσει τον θάνατο σε 190.000 και πλέον ανθρώπους παγκοσμίως την ώρα που 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί.

Ο Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για ένα εμβόλιο «προσβάσιμο σε όλους, περιλαμβανομένων των πιο ευάλωτων χωρών. Αυτό θα επιτρέψει επίσης να ξαναβρούμε, το συντομότερο, μια φυσιολογική ζωή».

Το να νικήσουμε την πανδημία του νέου κορονοϊού απαιτεί «τη μαζικότερη στην ιστορία προσπάθεια στη δημόσια υγεία» τόνισε, από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ο κόσμος έχει ανάγκη να αναπτύξει, να παράγει και να διασφαλίσει την ισότιμη διανομή» των εμβολίων και θεραπειών, όταν θα είναι διαθέσιμα, «όχι ένα εμβόλιο ή θεραπείες για μία χώρα ή μια περιοχή ή τον μισό πλανήτη, αλλά ένα εμβόλιο και μια θεραπεία που θα είναι προσιτή, ασφαλής, αποτελεσματική, που θα μπορούμε να διαχειριστούμε εύκολα και να είναι διαθέσιμη με οικουμενικό τρόπο, για όλους, παντού» υπογράμμισε ο ίδιος.

Ανησυχία υπάρχει ιδίως για τις φτωχότερες χώρες που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα να ανταγωνιστούν τις πλουσιότερες στην κούρσα για την απόκτηση αποθεμάτων εμβολίων, φαρμάκων ή διαγνωστικών κιτ.

Με αυτήν την ανισότητα στην πρόσβαση έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι και σε προηγούμενες επιδημίες και «δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ότι αυτό θα ξανασυμβεί» ενώπιον της παρούσας κρίσης, προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

«Η Αφρική είναι εξαιρετικά ευάλωτη στις καταστροφικές επιπτώσεις του ιού και έχει ανάγκη από κάθε δυνατή στήριξη και βοήθεια», σημείωσε ο ασκών χρέη προέδρου της Αφρικανικής Ένωσης, ο Νοτιοαφρικανός Σίριλ Ραμαφόζα.

