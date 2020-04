Υψηλού κινδύνου οι ασθενείς που λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα

Τι πρέπει να προσέξουν οι ασθενείς που λαμβάνουν σε συστηματική βάση μια κατηγορία στερεοειδών ορμονών, τα λεγόμενα γλυκοκορτικοειδή όσον αφορά την μόλυνσή τους από τον Sars-Cov-2

Οι ασθενείς που λαμβάνουν σε συστηματική βάση μια κατηγορία στερεοειδών ορμονών, τα λεγόμενα γλυκοκορτικοειδή για παθήσεις όπως το άσθμα, οι αλλεργίες και η αρθρίτιδα, μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον τρόπο απόκρισης του οργανισμού τους στο στρες και θεωρούνται υψηλού κινδύνου σε περίπτωση που μολυνθούν με τον Sars-Cov-2 σύμφωνα με άρθρο με τίτλο ‘Our response to COVID-19 as endocrinologists and diabetologists’ που δημοσιεύθηκε στην Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Τα γλυκοκορτικοειδή είναι μια κατηγορία φαρμάκων που χορηγούνται για την αντιμετώπιση μιας σειράς φλεγμονωδών νόσων μέσω πολλών και διαφορετικών οδών (π.χ. χάπια, κρέμες, εισπνεόμενα). Οι ασθενείς που λαμβάνουν αυτή τη φαρμακευτική αγωγή μπορεί να είναι πιο επιρρρεπείς στη νόσο Covid-19 συνέπεια της αγωγής που καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα

. Επίσης ενδέχεται να νοσήσουν σοβαρά εάν μολυνθούν, επειδή αυτά τα φάρμακα καταστέλλουν την δική τους ανοσολογική απόκριση στη λοίμωξη. Σε αυτές τις συνθήκες η ενέσιμη συμπληρωματική θεραπεία γλυκοκορτικοειδών μπορεί να αντιστρέψει τον κίνδυνο μια δυνητικά μοιραίας επινεφριδικής ανεπάρκειας και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση.

Τα άτομα με γνωστή πρωτογενή επινεφριδική ανεπάρκεια, γνωστή και ως νόσος του Addison, καθώς και δευτερογενή ενδοκρινική ανεπάρκεια που εκδηλώνεται σε περιπτώσεις ενδοκρικών δυσλειτουργιών θα πρέπει επίσης να λάβουν πρόσθετα μέτρα. Εάν οι ασθενείς παρουσιάσουν συμπτώματα όπως συνεχή ξηρό βήχα και πυρετό, θα πρέπει να διπλασιάσουν την από του στόματος δόση γλυκοκορτικοειδών αμέσως και να επιμείνουν μέχρι να υποχωρήσει ο βήχας. Σε περίπτωση που η κατάστασή τους επιδεινωθεί θα χρειαστούν και αυτοί ενέσιμη θεραπεία γλυκοκορτικοειδών σύμφωνα με τους συγγραφείς του άρθρου.

Σύμφωνα με τοn ΠΟΥ, υπάρχουν περισσότερα από 719.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19. Περισσότεροι από 33.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την ασθένεια από τις 31 Μαρτίου.

«Στην επαγγελματική μας ζωή δεν έχουν δει ξανά μια κρίση υγείας τέτοιου μεγέθους και έντασης» σημειώνουν οι συγγραφείς.

Επισημαίνουν ακόμη ότι μεταξύ των ατόμων που νοσούν με Covid-19 η βαρύτητα της νόσου φαίνεται μεγαλύτερη στους διαβητικούς συγκριτικά με όσους δεν πάσχουν από διαβήτη. Δημοσιευμένες έρευνες από την επαρχία Ουχάν διαπιστώνουν ότι μεταξύ των σοβαρών περιστατικών υπερίσχυαν οι πάσχοντες από διαβήτη και υπέρταση.

Οι επιστήμονες έχουν ήδη αποκωδικοποιήσει τον τρόπο που ο κορωνοιός εισέρχεται στα κύτταρα και μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Ορισμένοι έχουν ήδη κάνει προκαταρκτικές παρατηρήσεις αναφορικά με την αλληλεπίδραση του ιού με το ενδοκρινικό σύστημα.

«Οι σχετιζόμενοι με το ενδοκρινικό σύστημα στόχοι είναι στο επίκεντρο των επιστημονικών ανακαλύψεων καθώς παρακολουθούμε αυτή την πανδημία» σημειώνουν οι συγγραφείς.

anatakti