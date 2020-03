Χανταϊός: Έσπειρε τον πανικό ο hantavirus στο διαδίκτυο. Τι λένε οι επιστήμονες;

Την στιγμή που ο κορονοϊός έχει λάβει διαστάσεις πανδημίας προκαλώντας, εκτός από αναρίθμητους θανάτους παγκοσμίως, και φόβο στους πολίτες και για το τι θα ακολουθήσει στην παγκόσμια οικονομία, η είδηση ότι ένας νέος ιός έκανε την εμφάνισή του στην Κίνα, ηταν αρκετό για να σπείρει τον πανικό.



Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ένας άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή καθώς προσβλήθηκε από έναν νέο ιό που ονομάζεται χανταϊός. Ωστόσο, οι ειδικοί αναφέρουν πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει εμβόλιο για την αντιμετώπισή του, ενώ φέρεται να παρουσιάζει συμπτώματα παρόμοια με εκείνα του κορονοϊού.

Ανησυχία προκαλεί και ο χανταϊός μετά τον κορονοϊό, καθώς στην Κίνα που δεν καταγράφονται πλέον πολλά κρούσματα του COVID-19 υπάρχει ήδη ο πρώτος νεκρός από τον χανταϊό. Ο συγκεκριμένος ιός φαίνεται να προκαλείται από δάγκωμα ποντικιού, δεν υπάρχει εμβόλιο και έχει συμπτώματα όπως του κορονοϊού.



Ο ιός αυτός προβληματίζει έντονα τους επιστήμονες. Ο χανταϊός, δεν είναι νέος ιός για τους επιστήμονες, όμως προκαλεί μεγάλη ανησυχία καθώς δεν υπάρχει εμβόλιο για να αντιμετωπιστεί, ενώ μοιάζει σαν κορονοϊός στα συμπτώματά του. Ένα επιβάτης που πέθανε σε ένα λεωφορείο στη Κίνα βρέθηκε θετικός σε αυτό τον ιό, ενώ στο όχημα επέβαιναν άλλα 32 άτομα στην επαρχία Γιουνάν.



Καθησυχαστικοί οι επιστήμονες



Σύμφωνα με την New York Post, «o χανταϊός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1950 στον πόλεμο της Αμερικής – Κορέας στην Κορέα. Μεταδίδεται από ποντίκια αν οι άνθρωποι καταπιούν τα σωματικά τους υγρά. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια», σύμφωνα με τον Σουηδό επιστήμονα, Dr. Sumaiya Shaikh.

