Κορονοϊός: Σε 43χρονη μητέρα η πρώτη κλινική δοκιμή εμβολίου στις ΗΠΑ

Ένα αχνό φως στο βάθος του τούνελ της έρευνας για την αντιμετώπιση του νέου κορωνοϊού αρχίζει να διαφαίνεται σιγά - σιγά, καθώς, σύμφωνα με επίσημο αξιωματούχο στις ΗΠΑ, πραγματοποιείται η πρώτη κλινική δοκιμή εμβολίου σε εθελοντή ασθενή.

Η πρώτη δοκιμαστική δόση θα χορηγηθεί σε 45 ασθενείς εθελοντές, στο Kaiser Permanente Washington Health Research Institute, στο Σιάτλ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος που αποκάλυψε τη σοβαρότατη εξέλιξη δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει το όνομά του, καθώς η όλη διαδικασία θα διεξαχθεί κάτω από καθεστώς μυστικότητας, ώστε η έρευνα να συνεχιστεί απρόσκοπτα και δίχως την πίεση της δημοσιότητας.

Όπως μετέδωσαν αμερικανικά Μέσα, η Jennifer Haller, 43 ετών, είναι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάστηκε στο Kaiser Permanente Washington Research Institute του Σιάτλ, τη Δευτέρα. «Είμαστε όλοι αβοήθητοι. Είναι μια καταπληκτική ευκαιρία για εμένα να κάνω κάτι», δήλωσε η Haller στο Associated Press. Την Haller ακολούθησαν άλλοι τρεις συμμετέχοντες που έλαβαν την πρώτη από τις δύο δόσεις του εμβολίου. Θα λάβουν τη δεύτερη σε έναν μήνα. Αφότου εμβολιάστηκε η Haller δήλωσε ότι «νιώθει υπέροχα». Η ίδια είναι μητέρα δύο εφήβων. Τα παιδιά της «πιστεύουν ότι είναι κουλ» που η μητέρα τους παίρνει μέρος στην έρευνα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί την πρώτη χειροπιαστή ελπίδα για την καταπολέμηση της επιδημίας COVID-19, η οποία έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων σε όλον τον πλανήτη.

Ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η πρώτη κλινική δοκιμή εμβολίου δεν σημαίνει την επίσπευση της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης ενός εμβολίου για τον κορωνοϊό, καθώς οι μελέτες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν για διάστημα τουλάχιστον 12 με 18 μηνών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρώτη κλινική δοκιμή θα γίνει σε 45 νέους ασθενείς εθελοντές, στους οποίους θα χορηγηθούν 45 διαφορετικές δόσεις του φαρμάκου. Σκοπός δεν είναι η διαπίστωση της ενδεδειγμένης δοσολογίας, αλλά οι πιθανές παρενέργειες και η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, καθώς, στην παρούσα φάση, οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν αν το συγκεκριμένο φάρμακο που θα χορηγηθεί, έχει επίδραση πάνω στον νέο κορωνοϊό και σε ποιον βαθμό και με ποιον τρόπο.

Η έρευνα από τις φαρμακευτικές εταιρείες συνεχίζεται με εντατικό ρυθμό και το διάστημα στο οποίο ορίζεται, σύμφωνα με τις φιλόδοξες προβλέψεις, η παραγωγή ενός εμβολίου για τον κορωνοϊό είναι στα μέσα του 2021.

U.S. researchers have begun the first human trial of a #coronavirus vaccine.



More via @business: https://t.co/W4ARkgryuE pic.twitter.com/FfQynHrfr8