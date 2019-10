Εταιρεία ανακαλεί σάλτσες και σως λόγω ύπαρξης αλλεργιογόνων

Στην εθελοντική ανάκληση επιλεγμένων προϊόντων Stubb's στην Ελλάδα και άλλες δώδεκα χώρες της Ευρώπης, λόγω της ύπαρξης αλλεργιογόνων από σέλινο, σουσάμι και σινάπι που δεν αναγράφονται στην ετικέτα, προχωράει η εταιρεία One World Foods, Inc.



Ορισμένα από τις σάλτσες, τις σως και τις μαρινάδες Stubb's περιλαμβάνουν σημαντικά επίπεδα σέλινου, σουσαμιού και σιναπιού, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντιδράσεις στα άτομα με ευαισθησία. Στα άτομα με ευαισθησία, μια αλλεργική αντίδραση σε αυτά τα συστατικά θα μπορούσε να προκαλέσει ναυτία ή σοβαρές αντιδράσεις.



Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει, ότι μέχρι σήμερα, δεν έχει λάβει ειδοποιήσεις για αλλεργικές αντιδράσεις, που να σχετίζονται με τα προϊόντα, που επηρεάζονται από την παρούσα ανάκληση. Επισημαίνει ωστόσο, ότι «η ασφάλεια των καταναλωτών μας είναι το πρωταρχικό μας μέλημα και ακολουθούμε τη συντηρητική προσέγγιση, ανακαλώντας εθελοντικά αυτά τα προϊόντα».

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα προϊόντα:



- Θρυλική Original σως μπάρμπεκιου Φιάλη 18oz, η οποία περιέχει σινάπι με αριθμό UPC 734756000020 και αριθμό SKU 347500002, με ημερομηνία λήξης 5/20/2022



- Θρυλική πικάντικη σως μπάρμπεκιου Φιάλη 18oz, η οποία περιέχει σινάπι με αριθμό UPC 734756000013 και αριθμό SKU 347500001, με ημερομηνία λήξης 5/7/2022



- Θρυλική σως μπάρμπεκιου Hickory Bourbon Φιάλη 18oz, η οποία περιέχει σινάπι με αριθμό UPC 734756000082 και αριθμό SKU 347500008, με ημερομηνία λήξης 9/4/2022



- Γλυκιά σως μπάρμπεκιου Σάλτσα Φιάλη 18oz, η οποία περιέχει σινάπι με αριθμό UPC 734756000105 και αριθμό SKU 347500010, με ημερομηνία λήξης 5/6/2022



- Dr. Pepper σως μπάρμπεκιου Φιάλη 18oz, η οποία περιέχει σινάπι με αριθμό UPC 734756000129 και αριθμό SKU 347500012, με ημερομηνία λήξης 1/5/2022



- Original σως πτερυγίων (με την ονομασία "Wicked Habanero Pepper Wing Sauce") Φιάλη 12oz, η οποία περιέχει σινάπι με αριθμό UPC 734756001089 και αριθμό SKU 347500108, με ημερομηνία λήξης 8/25/2021



- Μαρινάδα για μοσχάρι με σόγια, σκόρδο και κόκκινη πιπεριά Φιάλη 12oz, η οποία περιέχει σινάπι με αριθμό UPC 0734756002017 και αριθμό SKU 34750201 ή M009436 (με αυτοκόλλητο), με ημερομηνία λήξης 4/29/2022



- Μαρινάδα για κοτόπουλο με εσπεριδοειδή και κρεμμύδι Φιάλη 12oz, η οποία περιέχει σινάπι με αριθμό UPC 0734756002024 και αριθμό SKU 347500202 ή M009437 (με αυτοκόλλητο), με ημερομηνία λήξης 6/23/2022



- Μαρινάδα για χοιρινό με τσίλι, μοσχολέμονο και τζίντζερ Φιάλη 12oz, η οποία περιέχει σινάπι με αριθμό UPC 0734756002031 και αριθμό SKU 347500203 και M009438 (με αυτοκόλλητο), με ημερομηνία λήξης 5/2/2022



- Γλυκιά σάλτσα μπάρμπεκιου με μέλι και μπαχαρικα Φιάλη 18oz, η οποία περιέχει σινάπι και σέλινο με αριθμό UPC 734756010456 και αριθμό SKU 901507619, με ημερομηνία λήξης 5/4/2022



- Moppin' σάλτσα μπάρμπεκιου Baste Φιάλη 12oz, η οποία περιέχει σινάπι με αριθμό UPC 734756000037 και αριθμό SKU 347500003, με ημερομηνία λήξης 11/9/2020



- Smokey Mesquite σάλτσα μπάρμπεκιου Φιάλη 18oz, η οποία περιέχει σινάπι με αριθμό UPC 734756000068 και αριθμό SKU 347500006, με ημερομηνία λήξης 1/6/2021



- Σάλτσα μπάρμπεκιου με μέλι και πεκάν Φιάλη 18oz, η οποία περιέχει σινάπι και σουσάμι με αριθμό UPC 734756000075 και αριθμό SKU 347500007, με ημερομηνία λήξης 5/16/2020



Η One World Foods έχει ενημερώσει τους διανομείς και τα σημεία πώλησης να αφαιρέσουν τα προϊόντα με τα επηρεαζόμενα UPC από τα ράφια των καταστημάτων και τα κέντρα διανομής αμέσως, καθώς και να καταστρέψουν αυτά τα προϊόντα για την αποφυγή περαιτέρω κατανάλωσης. Η εταιρεία επί του παρόντος προχωράει στη διαδικασία διόρθωσης των ετικετών σε όλα τα παραπάνω προϊόντα και μόλις αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, η διανομή στις επηρεαζόμενες ευρωπαϊκές αγορές θα συνεχιστεί κανονικά.



Όλα τα προϊόντα Stubb's που παρατίθενται παραπάνω αποτελούν κίνδυνο για οποιονδήποτε καταναλωτή, που έχει ευαισθησία στα αλλεργιογόνα που περιέχονται σε αυτά τα προϊόντα, ιδιαίτερα το σέλινο, το σουσάμι και το σινάπι. Η Εταιρεία ζητά από όποιον καταναλωτή που έχει ανησυχίες σχετικά με το προϊόν να το επιστρέψει στο κατάστημα αγοράς για πλήρη επιστροφή χρημάτων, χωρίς να απαιτείται απόδειξη.



Η ανάκληση επηρεάζει τις αγορές των εξής χωρών:



Αυστρία, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο.