Τα οφέλη της βιταμίνης C για την επιδερμίδα σας

Παρόλα αυτά, μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη και για τη φροντίδα της επιδερμίδας μας, καθώς αποτελεί ένα από τα καλύτερα αντιγηραντικά συστατικά που έχουμε στη διάθεσή μας.

Η δράση της κάνει πιο λαμπερή και σφριγηλή την επιδερμίδα, ενώ παράλληλα την προστατεύει. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να την εντάξουμε στην ρουτίνα ομορφιάς μας;

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη βιταμίνη C;

Γνωστή και ως ασκορβικό οξύ, η βιταμίνη C είναι μία υδατοδιαλυτή βιταμίνη με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, που συνήθως συναντάται στα εσπεριδοειδή. Στο σωστό pH και τη σωστή συγκέντρωση, η βιταμίνη C μπορεί να διεισδύσει στο δέρμα μέσω των δερματικών στρωμάτων. Η κατανάλωση αντιοξειδωτικών, και συγκεκριμένα της βιταμίνης C που περιέχεται στα φρούτα, δεν μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την επιδερμίδα μας, καθώς αξιοποιείται πρώτα από άλλα όργανα του σώματός μας.

Πώς μπορεί να ωφελήσει την επιδερμίδα μας;

Το δέρμα που είναι ξηρό, αφυδατωμένο και πρόωρα γερασμένο μπορεί να ωφεληθεί από τη βιταμίνη C. Καθώς αποτελεί ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει το δέρμα από το οξειδωτικό στρες, αλλά και από τις βλάβες που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία. Η βιταμίνη C διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου στο δέρμα και είναι απαραίτητη για τη συνολική υγεία του δέρματος. Μπορεί ακόμη να λειάνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες και να οδηγήσει σε μία πιο λαμπερή επιδερμίδα με λιγότερες ατέλειες.

Tι είδους προϊόντα πρέπει να αναζητάμε;

Η βιταμίνη C είναι καλύτερη στην μορφή του L-ασκορβικού οξέος. Δεδομένου ότι είναι ένα πτητικό συστατικό, το pH και η συγκέντρωσή της πρέπει να είναι στο σωστό επίπεδο προκειμένου να είναι αποτελεσματική. Τα προϊόντα που επιλέγουμε θα πρέπει να έχουν συγκέντρωση L-ασκορβικού οξέος 10-20% και pH 2,5-3,5 για να είναι αποτελεσματικά.

Πώς θα την εντάξουμε στη ρουτίνα ομορφιάς μας;

Η βιταμίνη C θα πρέπει να εφαρμόζεται σε καθαρό δέρμα το πρωί ως ορός (serum). Η εφαρμογή ενός τοπικού αντιοξειδωτικού θα βοηθήσει στην προστασία του δέρματος από τη γήρανση, που μπορεί να προκαλείται από την ατμοσφαιρική ρύπανση, την υπεριώδη και την υπέρυθρη ακτινοβολία.

Αφού εφαρμόσουμε έναν ορό (serum) με βιταμίνη C, μπορούμε να βάλουμε μία κρέμα ημέρας και ένα αντηλιακό που θα χαρίσουν στην επιδερμίδα μας ακόμα μεγαλύτερη προστασία.