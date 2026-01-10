Blue Monday 2026: Γιατί η 19η Ιανουαρίου θεωρείται η πιο δύσκολη μέρα του χρόνου – Πώς να την 'νικήσετε'

Μπορεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία να καθορίσει τη διάθεσή μας; Σύμφωνα με τη θεωρία της «Blue Monday», η τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου είναι η πιο μελαγχολική ημέρα του έτους. Για το 2026, η ημερομηνία αυτή είναι η 19η Ιανουαρίου. Αν και ο όρος ξεκίνησε ως ένα έξυπνο μαθηματικό μοντέλο, πλέον αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους. Δείτε πώς προέκυψε η «Μελαγχολική Δευτέρα» και ποιες απλές κινήσεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την ψυχική σας ισορροπία.

Η Blue Monday δεν είναι απλώς μια έμπνευση της στιγμής. Ο όρος δημιουργήθηκε το 2005 από τον Βρετανό ψυχολόγο Cliff Arnall, ο οποίος χρησιμοποίησε μια μαθηματική εξίσωση που περιλάμβανε παραμέτρους όπως ο καιρός, τα χρέη των γιορτών, ο χρόνος που πέρασε από τα Χριστούγεννα και η αποτυχία των «αποφάσεων της νέας χρονιάς» (New Year's Resolutions).

Γιατί η 19η Ιανουαρίου 2026 είναι «δύσκολη»: Σύμφωνα με την εξίσωση, αυτή την περίοδο η συνειδητοποίηση ότι οι γιορτές τελείωσαν είναι πλέον πλήρης. Τα πρώτα ειδοποιητήρια πληρωμών αρχίζουν να καταφθάνουν, ο καιρός (όπως η επερχόμενη κακοκαιρία που περιμένουμε από Δευτέρα) γίνεται πιο κρύος και σκοτεινός, ενώ ο ενθουσιασμός για τους νέους στόχους του 2026 αρχίζει να φθίνει.

5 Τρόποι για να «ξορκίσετε» τη μελαγχολία:

Φυσικό Φως: Ακόμα και με συννεφιά, προσπαθήστε να βγείτε έξω για 15 λεπτά το πρωί. Το φως της ημέρας βοηθά στη ρύθμιση της σεροτονίνης, της ορμόνης της ευτυχίας.



Ακόμα και με συννεφιά, προσπαθήστε να βγείτε έξω για 15 λεπτά το πρωί. Το φως της ημέρας βοηθά στη ρύθμιση της σεροτονίνης, της ορμόνης της ευτυχίας. Μικροί, ρεαλιστικοί στόχοι: Αντί για μεγαλεπήβολα σχέδια που σας αγχώνουν, θέστε έναν μικρό στόχο για την ημέρα. Η αίσθηση της ολοκλήρωσης είναι το καλύτερο αντίδοτο στη μελαγχολία.

Αντί για μεγαλεπήβολα σχέδια που σας αγχώνουν, θέστε έναν μικρό στόχο για την ημέρα. Η αίσθηση της ολοκλήρωσης είναι το καλύτερο αντίδοτο στη μελαγχολία. Σωματική άσκηση: Δεν χρειάζεται γυμναστήριο. Ένας γρήγορος περίπατος είναι αρκετός για να εκκριθούν ενδορφίνες, οι οποίες βελτιώνουν άμεσα τη διάθεση.



Δεν χρειάζεται γυμναστήριο. Ένας γρήγορος περίπατος είναι αρκετός για να εκκριθούν ενδορφίνες, οι οποίες βελτιώνουν άμεσα τη διάθεση. Digital Detox: Τις ημέρες που νιώθετε «πεσμένοι», αποφύγετε την υπερβολική χρήση των social media. Η σύγκριση της δικής σας καθημερινότητας με την «τέλεια» ζωή των άλλων μπορεί να επιδεινώσει το αίσθημα της θλίψης.

Τις ημέρες που νιώθετε «πεσμένοι», αποφύγετε την υπερβολική χρήση των social media. Η σύγκριση της δικής σας καθημερινότητας με την «τέλεια» ζωή των άλλων μπορεί να επιδεινώσει το αίσθημα της θλίψης. Προγραμματίστε κάτι ευχάριστο: Είτε πρόκειται για μια έξοδο με φίλους είτε για μια ταινία το βράδυ, η προσμονή μιας ευχάριστης δραστηριότητας λειτουργεί ως ψυχολογικό «στήριγμα».

Είναι η Blue Monday επιστημονικά τεκμηριωμένη; Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ψευδοεπιστήμη, ωστόσο το «βάρος» που νιώθουμε τον Ιανουάριο είναι πραγματικό. Η αποδοχή των συναισθημάτων μας και η φροντίδα του εαυτού μας είναι η καλύτερη στρατηγική για να περάσουμε αυτόν τον μήνα με χαμόγελο.