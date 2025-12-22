Νιώθεις άδειος τα Χριστούγεννα; Πώς να αποφύγεις την εποχική κατάθλιψη

Τα Χριστούγεννα παρουσιάζονται παντού ως η πιο χαρούμενη περίοδος του χρόνου. Φώτα, χαμόγελα, οικογενειακά τραπέζια, αγάπη. Κι όμως, για πολλούς ανθρώπους αυτή η εποχή συνοδεύεται από μελαγχολία, άγχος ή έντονη ψυχική κόπωση. Αν σου συμβαίνει, να το ξέρεις: δεν είσαι μόνος και δεν είναι «περίεργο».

Η εποχική κατάθλιψη ή πιο ήπια, η «χριστουγεννιάτικη θλίψη», είναι πιο συχνή απ’ όσο νομίζουμε.

Γιατί τα Χριστούγεννα δυσκολεύουν ψυχολογικά;

Οι λόγοι συνήθως δεν είναι ένας, αλλά πολλοί μαζί:

λιγότερο φυσικό φως και περισσότερη σκοτεινιά

αυξημένες προσδοκίες για χαρά και ευτυχία

μοναξιά ή απουσία αγαπημένων προσώπων

οικονομική πίεση

αναμνήσεις από απώλειες ή παλιότερες δύσκολες στιγμές

Όταν όλοι «πρέπει» να είναι καλά, το να μην είσαι μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ακόμα χειρότερα.

Πώς να προστατεύσεις τον εαυτό σου

1. Μην πιέζεσαι να νιώσεις χαρούμενος

Δεν υπάρχει υποχρέωση ευτυχίας. Είναι απολύτως εντάξει να μη νιώθεις γιορτινά. Το πρώτο βήμα για να νιώσεις καλύτερα είναι να σταματήσεις να μαλώνεις τον εαυτό σου γι’ αυτό.

2. Κράτα επαφή με το φως

Ακόμα και λίγα λεπτά στον ήλιο ή μια βόλτα την ημέρα μπορούν να κάνουν διαφορά. Άνοιγε τα παράθυρα, βγες έξω όσο μπορείς και απόφυγε να περνάς όλη τη μέρα σε σκοτεινούς χώρους.

3. Δημιούργησε μικρές ρουτίνες

Δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές. Ένα πρωινό καφεδάκι, ένα σταθερό περπάτημα, λίγη μουσική ή ένα βιβλίο πριν τον ύπνο δημιουργούν αίσθηση σταθερότητας, κάτι που λείπει πολύ αυτή την περίοδο.

4. Μείωσε τις συγκρίσεις

Τα social media γεμίζουν με «τέλειες γιορτές». Θυμήσου ότι βλέπεις μόνο στιγμιότυπα, όχι την πραγματικότητα. Η ζωή δεν είναι στολισμένη 24/7 — και αυτό είναι φυσιολογικό.

5. Μίλα, έστω σε έναν άνθρωπο

Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τα πάντα. Αρκεί να πεις: «Δεν είμαι πολύ καλά αυτές τις μέρες». Η σύνδεση, ακόμα και η μικρή, μειώνει τη μοναξιά.

6. Φρόντισε το σώμα σου

Ύπνος, φαγητό και λίγη κίνηση παίζουν τεράστιο ρόλο στη διάθεση. Δεν χρειάζεται τελειότητα — απλώς προσπάθησε να μη σε παραμελείς.

7. Δώσε νόημα αλλιώς στις γιορτές

Αν τα μεγάλα τραπέζια και οι συγκεντρώσεις σε βαραίνουν, κάνε κάτι πιο απλό:

μια ήσυχη βραδιά στο σπίτι

μια βόλτα μόνος ή με έναν φίλο

μια μικρή πράξη προσφοράς

Τα Χριστούγεννα δεν έχουν μία μόνο μορφή.

Πότε να ζητήσεις βοήθεια

Αν η θλίψη επιμένει, αν νιώθεις έντονη απόσυρση ή αν τίποτα δεν σου δίνει ανακούφιση, το να μιλήσεις σε έναν ειδικό δεν είναι αδυναμία. Είναι φροντίδα.

Να θυμάσαι:

Τα Χριστούγεννα δεν είναι τεστ ευτυχίας. Είναι απλώς μέρες. Και εσύ αξίζεις κατανόηση — πρώτα απ’ όλα από τον ίδιο σου τον εαυτό.

???? Αν νιώθεις έτσι αυτές τις μέρες, τι είναι αυτό που σου λείπει περισσότερο; Μήπως ήρθε η ώρα να το ζητήσεις;

