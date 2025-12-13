Δεν νιώθεις γιορτινά; Πώς να αντιμετωπίσεις τη μελαγχολία των Χριστουγέννων

Για πολλούς ανθρώπους, οι γιορτές δεν είναι μόνο φώτα, χαμόγελα και οικογενειακά τραπέζια. Είναι και μια περίοδος που φέρνει στην επιφάνεια τη μοναξιά, τις απώλειες, τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες. Η λεγόμενη «μελαγχολία των γιορτών» είναι πιο συχνή απ’ όσο νομίζουμε και δεν σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με εσένα. Σημαίνει απλώς ότι είσαι άνθρωπος.

Το σημαντικό είναι να γνωρίζεις ότι υπάρχουν τρόποι να τη διαχειριστείς και να προστατεύσεις τον εαυτό σου συναισθηματικά.

Γιατί οι γιορτές κάνουν τη μοναξιά πιο έντονη

Οι κοινωνικές εικόνες ευτυχίας, οι οικογενειακές προσδοκίες και οι συνεχείς συγκρίσεις ενισχύουν το αίσθημα ότι «όλοι περνούν καλά εκτός από εμένα». Ταυτόχρονα, οι γιορτές λειτουργούν σαν συναισθηματικός καθρέφτης: μας φέρνουν αντιμέτωπους με όσα μας λείπουν.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η χαρά των άλλων ακυρώνει τη δική σου πραγματικότητα.

1. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να «νιώσει καλά»

Το πιο συχνό λάθος είναι η πίεση: «Πρέπει να είμαι χαρούμενος». Όταν προσπαθείς να καταπιέσεις τη μελαγχολία, συνήθως δυναμώνει.

Αντί γι’ αυτό:

αποδέξου το συναίσθημα,

δώσε του χώρο χωρίς ενοχές,

πες στον εαυτό σου ότι είναι προσωρινό.

Η αποδοχή είναι το πρώτο βήμα για να φύγει η ένταση.

2. Δημιούργησε μικρές, προσωπικές ρουτίνες

Δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις το «πρόγραμμα των γιορτών» όπως όλοι. Μπορείς να φτιάξεις τη δική σου, πιο ήρεμη εκδοχή:

ένα καθημερινό περπάτημα,

ένα αγαπημένο ρόφημα την ίδια ώρα κάθε μέρα,

μια ταινία ή σειρά που σου προσφέρει ασφάλεια,

μουσική που σε ηρεμεί.

Οι μικρές σταθερές μειώνουν το αίσθημα κενού.

3. Μείωσε την έκθεση στα social media

Τα social media την περίοδο των γιορτών δείχνουν μια εξιδανικευμένη πραγματικότητα. Αν νιώθεις ότι σε βαραίνουν:

κάνε μικρά διαλείμματα,

περιόρισε το scrolling,

θυμήσου ότι βλέπεις μόνο στιγμιότυπα, όχι την πλήρη εικόνα.

Η σύγκριση είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενισχυτές της μοναξιάς.

4. Επένδυσε σε μία ουσιαστική σύνδεση (όχι σε πολλές)

Δεν χρειάζεσαι γεμάτο τραπέζι. Αρκεί:

ένα τηλεφώνημα,

ένα μήνυμα,

μια συνάντηση με ένα άτομο που νιώθεις άνετα.

Η ποιότητα της επαφής είναι πιο σημαντική από τον αριθμό των ανθρώπων γύρω σου.

5. Κάνε κάτι που έχει νόημα για σένα

Οι γιορτές είναι καλή περίοδος για πράξεις με νόημα:

εθελοντισμός,

βοήθεια σε κάποιον που το έχει ανάγκη,

φροντίδα ενός ζώου,

δημιουργία (γράψιμο, μαγείρεμα, χειροτεχνία).

Το αίσθημα προσφοράς μειώνει τη μοναξιά και ενισχύει τη σύνδεση με τον εαυτό σου.

6. Φρόντισε το σώμα σου (ακόμα κι αν δεν έχεις όρεξη)

Ύπνος, φαγητό και κίνηση επηρεάζουν άμεσα τη διάθεση. Δεν χρειάζεται τελειότητα:

φάε όσο πιο ισορροπημένα μπορείς,

κινήσου έστω και λίγο,

κοιμήσου επαρκώς.

Το σώμα και το συναίσθημα λειτουργούν μαζί.

7. Αν η μελαγχολία επιμένει, ζήτησε βοήθεια

Αν η μοναξιά γίνεται βάρος που δεν υποχωρεί ή συνοδεύεται από έντονη θλίψη, απάθεια ή απόσυρση, η συζήτηση με έναν ειδικό ψυχικής υγείας μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά.

Η βοήθεια δεν είναι αδυναμία. Είναι φροντίδα.

Να θυμάσαι

Οι γιορτές δεν ορίζουν την αξία σου, ούτε το πόσο αγαπητός ή ολοκληρωμένος είσαι. Είναι απλώς λίγες μέρες μέσα στον χρόνο. Μπορείς να τις περάσεις ήσυχα, όπως χρειάζεσαι, χωρίς να απολογηθείς σε κανέναν.

Και αν φέτος νιώθεις μόνος, δεν σημαίνει ότι θα είσαι πάντα. Σημαίνει απλώς ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεσαι περισσότερη κατανόηση – πρώτα από τον εαυτό σου.

