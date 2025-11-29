Γιατί εμφανίζεται το πράσινο δαχτυλίδι στον κρόκο των βραστών αβγών; Οι ειδικοί εξηγούν

Αν έχεις ανοίξει ένα βραστό αβγό και έχεις δει έναν λεπτό, πρασινωπό κύκλο γύρω από τον κρόκο, δεν είσαι ο μόνος. Το φαινόμενο ίσως να είναι αντιαισθητικό, όμως δεν σημαίνει ότι το αβγό χάλασε, ούτε αποτελεί λόγο ανησυχίας για την υγεία.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, το χρωματισμένο «δαχτυλίδι» είναι αποτέλεσμα μιας απολύτως φυσικής χημικής αντίδρασης που συμβαίνει κατά το βράσιμο.

Γιατί σχηματίζεται το πράσινο δαχτυλίδι;

Όταν το αβγό βράζει για πολλή ώρα ή σε νερό που περιέχει υψηλά επίπεδα σιδήρου, το θείο από το ασπράδι και ο σίδηρος από τον κρόκο ενώνονται και δημιουργούν θειούχο σίδηρο στην επιφάνεια του κρόκου.

Αυτό ακριβώς είναι το πρασινωπό ή γκριζωπό χρώμα που βλέπεις.

- Δεν υποδηλώνει αλλοίωση

- Δεν σημαίνει ότι το αβγό είναι ακατάλληλο

- Είναι καθαρά θέμα θερμοκρασίας και χημείας

Πώς μπορείς να το αποφύγεις

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι να μην παραβράζεις τα αβγά και να τα ψύχεις αμέσως μετά το βράσιμο.

Οι ειδικοί προτείνουν:

- Πέρασμα των αβγών κάτω από τρέχον κρύο νερό

- Τοποθέτηση σε μπολ με παγάκια μέχρι να κρυώσουν

- Φύλαξη στο ψυγείο μέσα στο κέλυφος μέχρι να καταναλωθούν

Η γρήγορη ψύξη σταματά τη χημική διαδικασία που προκαλεί το δαχτυλίδι.

Για πόσο καιρό διατηρούνται τα βραστά αβγά στο ψυγείο;

Τα σφιχτά βρασμένα αβγά μπορούν να παραμείνουν στο ψυγείο για έως μία εβδομάδα, αρκεί να είναι ακόμη με το κέλυφος.

Αν καθαριστούν, ιδανικά πρέπει να καταναλωθούν πιο σύντομα.

Συμπέρασμα

Το πράσινο «δαχτυλίδι» γύρω από τον κρόκο δεν είναι επικίνδυνο — είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας φυσικής αντίδρασης ανάμεσα στο θείο και τον σίδηρο. Με σωστό χρόνο βρασίματος και άμεση ψύξη, μπορείς εύκολα να το αποφύγεις και να απολαμβάνεις τέλεια βραστά αβγά κάθε φορά.

