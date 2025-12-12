Παραδοσιακοί κουραμπιέδες: Δες την αυθεντική συνταγή με φρέσκο βούτυρο

Οι κουραμπιέδες δεν είναι απλώς ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας συνοδεύουν γάμους, γιορτές και πανηγύρια όλο τον χρόνο. Παρ’ όλα αυτά, τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση: τότε που το σπίτι γεμίζει αρώματα βουτύρου, καβουρδισμένου αμυγδάλου και ροδόνερου και οι πιατέλες μοιάζουν με μικρά, χιονισμένα βουνά.

Αν θέλετε να φτιάξετε αυθεντικούς, βουτυράτους και αφράτους κουραμπιέδες, αυτή είναι η κλασική συνταγή της παράδοσης, μαζί με μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα.

Παραδοσιακοί κουραμπιέδες με φρέσκο βούτυρο και ολόκληρα αμύγδαλα

Υλικά (για περίπου 2 κιλά)

- 300 γρ. φρέσκο βούτυρο (πρόβειο ή αγελαδινό)

- 110 γρ. ζάχαρη άχνη

- Σπόροι από 1 λοβό βανίλιας ή ½ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

- 600 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο

- ½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

- 1 πρέζα αλάτι

- 1 σφηνάκι κονιάκ

- 150 γρ. αμύγδαλα καβουρδισμένα, ολόκληρα

- Ροδόνερο ή ανθόνερο

- 2 κούπες ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη σε δυνατή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας το σύρμα, για τουλάχιστον 10 λεπτά. Όσο περισσότερο δουλευτεί το μείγμα, τόσο πιο αφράτοι θα γίνουν οι κουραμπιέδες.

Σταματάμε το μίξερ, αντικαθιστούμε το σύρμα με το φτερό (Κ) και χαμηλώνουμε την ταχύτητα σε μέτρια. Προσθέτουμε τη βανίλια και στη συνέχεια, λίγο λίγο, το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι, το κονιάκ και τα αμύγδαλα. Ανακατεύουμε για 2–3 λεπτά, ίσα να ενωθούν τα υλικά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στον αέρα. Στρώνουμε δύο ταψιά με λαδόκολλα και πλάθουμε μπαλάκια περίπου 25 γρ. το καθένα. Τα τοποθετούμε με απόσταση μεταξύ τους, ώστε να φουσκώσουν χωρίς να κολλήσουν.

Ψήνουμε για 20–25 λεπτά, μέχρι να πάρουν ελαφρύ χρώμα. Τα βγάζουμε από τον φούρνο και τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς για τουλάχιστον 2 ώρες.

Όταν κρυώσουν, τα ραντίζουμε με ροδόνερο ή ανθόνερο και τα πασπαλίζουμε γενναιόδωρα με άχνη.

Μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

- Για πλούσιο «αχνιστό» αποτέλεσμα, βάλτε άχνη σε μια λεκάνη, ρίξτε μέσα τους κουραμπιέδες και ανακατέψτε τους απαλά με τα χέρια. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τους σε πιατέλα και προσθέστε επιπλέον άχνη από πάνω.

- Για πιο εύκολο και ομοιόμορφο ράντισμα, βάλτε το ροδόνερο ή το ανθόνερο σε δοχείο ψεκασμού.

Αφράτοι, αρωματικοί και γεμάτοι βούτυρο, οι παραδοσιακοί κουραμπιέδες είναι από εκείνα τα γλυκά που δεν χρειάζονται πειραματισμούς – μόνο καλή πρώτη ύλη και λίγη υπομονή. Και μετά… άφθονη άχνη.