Βελουτέ σούπα κολοκύθας και γλυκοπατάτας: Η πιο ζεστή και comfort επιλογή του χειμώνα

Οι βελουτέ σούπες είναι ο πιο απλός και νόστιμος τρόπος να αξιοποιήσεις τα λαχανικά εποχής, δημιουργώντας ένα πιάτο που προσφέρει θαλπωρή, ζεστασιά και ισορροπημένη γεύση. Αυτή η πορτοκαλί σούπα με κολοκύθα και γλυκοπατάτα ξεχωρίζει για τη φυσική της γλυκύτητα, τα αρωματικά μπαχαρικά και την πλούσια υφή της, χωρίς να χρειάζεται κρέμα ή βούτυρο.

Είναι ιδανική για ελαφρύ βραδινό, για meal prep ή ως πρώτο πιάτο σε χειμερινό τραπέζι.

Υλικά (4 μερίδες)



Για τη σούπα

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 πράσο, κομμένο σε φέτες

600 γρ. κολοκύθα, σε κύβους (χωρίς φλούδα & σπόρια)

600 γρ. γλυκοπατάτες, σε κύβους (χωρίς φλούδα)

¼ κ.γλ. κανέλα

2 κ.γλ. καπνιστή πάπρικα

1 σκελίδα σκόρδο, χοντροκομμένη

50 γρ. ρύζι καρολίνα ή γλασέ

800–1000 ml νερό ή ζωμό λαχανικών

ελαιόλαδο

αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Αν χρησιμοποιήσεις ζωμό, ρύθμισε προσεκτικά το αλάτι.

Για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

λευκό τυρί της επιλογής σου, θρυμματισμένο

καπνιστή πάπρικα

λίγο ωμό ελαιόλαδο



Εκτέλεση

Σε κατσαρόλα ζεσταίνεις λίγο ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρεις το κρεμμύδι και το πράσο μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν διάφανα.

Προσθέτεις το σκόρδο, την κανέλα και την καπνιστή πάπρικα και ανακατεύεις για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους.

Ρίχνεις την κολοκύθα, τις γλυκοπατάτες και το ρύζι, ανακατεύοντας καλά ώστε να καλυφθούν από τα μπαχαρικά.

Προσθέτεις το νερό ή τον ζωμό μέχρι να σκεπαστούν τα υλικά. Αλατοπιπερώνεις ελαφρά.

Χαμηλώνεις τη φωτιά και αφήνεις τη σούπα να σιγοβράσει για περίπου 25–30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν εντελώς τα λαχανικά.

Αποσύρεις από τη φωτιά και πολτοποιείς με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει λεία και βελούδινη. Αν χρειάζεται, προσθέτεις λίγο ακόμα ζεστό νερό για την υφή που θέλεις.



Πώς σερβίρεται

Σερβίρεις τη σούπα ζεστή, με λίγο θρυμματισμένο λευκό τυρί, μια πρέζα καπνιστή πάπρικα και λίγες σταγόνες ωμό ελαιόλαδο. Συνοδεύεται ιδανικά με φρυγανισμένο ψωμί ή κρουτόν.