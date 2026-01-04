Το πιο εύκολο κέικ πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη και χωρίς μίξερ – Μοσχοβολάει όλο το σπίτι!

Αναζητάτε ένα γλυκό που να είναι ταυτόχρονα υγιεινό, οικονομικό και πανεύκολο; Αυτό το κέικ πορτοκαλιού με κομματάκια σοκολάτας είναι η λύση για τα χειμωνιάτικα απογεύματα.

Αν θέλετε ένα σνακ για το γραφείο ή το σχολείο που φτιάχνεται σε λίγα λεπτά χωρίς να λερώσετε το μίξερ, αυτή η συνταγή θα γίνει η αγαπημένη σας. Αντί για ζάχαρη χρησιμοποιούμε μέλι ή σιρόπι αγαύης, καθιστώντας το μια εξαιρετική επιλογή για όλη την οικογένεια.

Τα Υλικά που θα χρειαστείτε:

(Για μια μακρόστενη φόρμα 30εκ.)

400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

20 γρ. μπέικιν πάουντερ

1/4 κ.γλ. αλάτι

250 γρ. φυτικό ή άλλο γάλα της επιλογής σας

Ξύσμα από 1 μεγάλο πορτοκάλι & 100 γρ. φρέσκο χυμό

250 γρ. σιρόπι αγαύης ή μέλι ανθέων

70 γρ. ηλιέλαιο & 70 γρ. ελαιόλαδο

2 κ.γλ. εκχύλισμα βανίλιας

150 γρ. κουβερτούρα της επιλογής σας, ψιλοκομμένη

Εκτέλεση βήμα-βήμα:

Προετοιμασία: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα στερεά υλικά: το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι.

Προετοιμασία: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα στερεά υλικά: το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι.

Τα Υγρά: Σε ένα μεγαλύτερο μπολ ανακατεύουμε καλά με το σύρμα το γάλα, το ξύσμα, τον χυμό πορτοκαλιού, το μέλι (ή την αγαύη), το ηλιέλαιο, το ελαιόλαδο και τη βανίλια.



Η Ένωση: Ρίχνουμε το μείγμα με το αλεύρι στο υγρό μείγμα και ανακατεύουμε απαλά με μια μαρίζ. Στο τέλος, προσθέτουμε την ψιλοκομμένη κουβερτούρα.

Ψήσιμο: Λαδώνουμε μια φόρμα, στρώνουμε λαδόκολλα και αδειάζουμε το μείγμα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C στον αέρα για περίπου 50 λεπτά.

Ξεφορμάρισμα: Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει για 20 λεπτά πριν το βγάλουμε από τη φόρμα.

Extra Tip: Μπορείτε να διατηρήσετε το κέικ καλυμμένο σε δροσερό σημείο έως και 4 ημέρες. Είναι ιδανικό για να το βουτάτε στον καφέ ή το τσάι σας!