Τι τρώμε μετά το ρεβεγιόν; Η πιο έξυπνη σαλάτα με ό,τι περίσσεψε από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Μετά τα γιορτινά τραπέζια, το μόνο που ζητάμε είναι λίγη διατροφική… ανάσα. Όσο εγκρατείς κι αν προσπαθήσαμε να είμαστε, δύσκολα γλιτώσαμε από δεύτερες μερίδες και γλυκές ατασθαλίες. Κι όμως, το ψυγείο είναι γεμάτο με leftovers που δεν θέλουμε – και δεν πρέπει – να πάνε χαμένα.

Η λύση δεν είναι ούτε να συνεχίσουμε τα βαριά γεύματα, ούτε να πετάξουμε φαγητό. Η λύση είναι να μετατρέψουμε τα περισσεύματα σε κάτι νέο, ελαφρύ και απολαυστικό. Όπως αυτή η σαλάτα: χορταστική, ισορροπημένη και έτοιμη σε μόλις 5 λεπτά, με πρωταγωνιστές το ψητό χοιρινό και τις πατάτες φούρνου από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Σαλάτα με ψητό χοιρινό και πατάτες φούρνου

Υλικά (για 4 μερίδες)

- 1 λόλα πράσινη, χοντροκομμένη
- 1 λόλα κόκκινη, χοντροκομμένη
- 1 κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη
- 1 κούπα πατάτες φούρνου
- 2 κούπες ψητό χοιρινό, χοντροκομμένο
- 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
- 1 κούπα φουντίτσες μπρόκολου, ζεματισμένες
- 2 κ.σ. άνηθο, ψιλοκομμένο

Για το dressing

- 4 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
- Χυμός από ½ λεμόνι
- 1 κ.σ. μουστάρδα
- Αλάτι
- Πιπέρι

Εκτέλεση
Σε ένα μεγάλο μπολ ή πιατέλα ανακατεύουμε όλα τα λαχανικά και τα μυρωδικά. Προσθέτουμε από πάνω το ψητό χοιρινό και τις πατάτες φούρνου.

Σε ένα μικρό μπολάκι χτυπάμε με σύρμα το ελαιόλαδο, το λεμόνι, τη μουστάρδα και μπόλικο αλατοπίπερο μέχρι να ομογενοποιηθούν. Περιχύνουμε τη σαλάτα, ανακατεύουμε απαλά και σερβίρουμε αμέσως.

Γιατί θα τη φτιάξεις ξανά

- Αξιοποιεί τα leftovers χωρίς τύψεις
- Είναι πλήρες γεύμα, όχι απλώς συνοδευτικό
- Ετοιμάζεται σε 5 λεπτά, χωρίς μαγείρεμα
- Σε «μαζεύει» διατροφικά χωρίς να στερεί τη γεύση

Αν έχεις κι εσύ πατάτες, ψητό κρέας ή λαχανικά που περίσσεψαν, αυτή η σαλάτα είναι ο πιο έξυπνος τρόπος να τους δώσεις δεύτερη – και πολύ νόστιμη – ζωή.

Πατάτες φούρνου σαν να είσαι σε εστιατόριο: Το κόλπο που λίγοι ξέρουν

