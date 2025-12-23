Πατάτες φούρνου σαν να είσαι σε εστιατόριο: Το κόλπο που λίγοι ξέρουν

Οι πατάτες φούρνου είναι το συνοδευτικό που δεν λείπει από κανένα γιορτινό τραπέζι. Κι όμως, όσο απλές κι αν φαίνονται, το τέλειο αποτέλεσμα δεν είναι πάντα δεδομένο. Αν θέλεις πατάτες με χρυσαφένια κρούστα και αφράτη, βελούδινη καρδιά, υπάρχει ένα μικρό μυστικό που κάνει όλη τη διαφορά – και δεν έχει να κάνει με τον φούρνο.

Το μυστικό είναι ένα: πρώτα βράσιμο

Πριν μπουν στον φούρνο, οι πατάτες πρέπει να περάσουν από καυτό νερό. Το βράσιμο «σπάει» σωστά το εσωτερικό τους, ώστε στο ψήσιμο να τραγανίσουν εξωτερικά χωρίς να στεγνώσουν μέσα.

Βράζουμε τις πατάτες ολόκληρες και με τη φλούδα για περίπου 30 λεπτά, τις στραγγίζουμε και τις αφήνουμε να κρυώσουν λίγο πριν τις καθαρίσουμε και τις κόψουμε.

Πατάτες φούρνου – Η συνταγή

Υλικά (για 6–8 άτομα)

- 8 μεγάλες πατάτες

- 4 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

- 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

- 1 ξερό κρεμμύδι, λιωμένο

- 1 κ.σ. μουστάρδα

- 1 ποτήρι λευκό ξηρό κρασί

- Χυμό από 1 λεμόνι

- 3–4 κλαράκια δενδρολίβανο

- Αλάτι

- Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

1. Βράζουμε τις πατάτες ολόκληρες με τη φλούδα σε άφθονο νερό για 30 λεπτά.

2. Τις στραγγίζουμε καλά και τις αφήνουμε να κρυώσουν όσο χρειάζεται για να τις πιάσουμε.

3. Τις ξεφλουδίζουμε και τις κόβουμε κυδωνάτες.

4. Τις αραδιάζουμε σε μεγάλο ταψί σε μία στρώση.

5. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα.

6. Σε μπολ ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το κρεμμύδι, τη μουστάρδα, το κρασί, το λεμόνι και αλατοπίπερο.

7. Περιχύνουμε τις πατάτες, προσθέτουμε το δενδρολίβανο και ανακατεύουμε ελαφρά.

8. Ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές απ’ έξω.

Extra tip για τέλεια κρούστα

Για ακόμη πιο τραγανό αποτέλεσμα, πασπάλισε τις πατάτες με λίγο καλαμποκάλευρο ή τριμμένη φρυγανιά πριν μπουν στον φούρνο. Αν θέλεις έξτρα άρωμα και ελαφρώς καπνιστή γεύση, πρόσθεσε λίγη πάπρικα.

Απλές κινήσεις, μεγάλο αποτέλεσμα. Αυτές οι πατάτες φούρνου δεν είναι απλώς συνοδευτικό – είναι από μόνες τους λόγος να γεμίσει το τραπέζι.

