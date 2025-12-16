Παγκόσμια πρωτιά για τα μελομακάρονα: Το ελληνικό γλυκό που σάρωσε τη λίστα της Taste Atlas για το 2025

Στην κορυφή της παγκόσμιας γαστρονομίας βρέθηκαν τα μελομακάρονα, κατακτώντας την πρώτη θέση στη νέα κατάταξη της Taste Atlas με τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου για το 2025. Το παραδοσιακό ελληνικό χριστουγεννιάτικο γλυκό όχι μόνο ξεχώρισε, αλλά αναδείχθηκε νικητής απέναντι σε δεκάδες διεθνείς συνταγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς πλατφόρμας γαστρονομίας, τα μελομακάρονα συγκέντρωσαν βαθμολογία 4,28/5, βασισμένη σε 10.871 αξιολογήσεις χρηστών που έχουν δοκιμάσει το γλυκό. Πρόκειται για μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες που έχουν καταγραφεί στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η Taste Atlas επισημαίνει ότι η κατάταξη προκύπτει μέσω αλγοριθμικής επεξεργασίας, η οποία λαμβάνει υπόψη μόνο έγκυρες και επιβεβαιωμένες κριτικές, με στόχο να αποφεύγονται μεροληπτικές ψήφοι και να αναδεικνύονται τα προϊόντα που έχουν πραγματική απήχηση στο κοινό.

Ο συνδυασμός ελαιόλαδου, μελιού, καρυδιού και αρωματικών μπαχαρικών φαίνεται πως κέρδισε τις εντυπώσεις διεθνώς, επιβεβαιώνοντας ότι τα μελομακάρονα δεν είναι απλώς ένα εποχικό γλυκό, αλλά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TasteAtlas (@tasteatlas)

Η νέα αυτή διάκριση προστίθεται στη μακρά λίστα επιτυχιών της ελληνικής κουζίνας στη Taste Atlas και επιβεβαιώνει ότι οι παραδοσιακές συνταγές της χώρας συνεχίζουν να έχουν παγκόσμια απήχηση, ακόμη και απέναντι σε σύγχρονες ή πιο «εμπορικές» γλυκές δημιουργίες.

Μελομακάρονα αφράτα και μελωμένα, όπως τα έφτιαχνε η γιαγιά

Διαβάστε ακόμα: Κόπηκε η μαγιονέζα; Έτσι θα την δέσεις ξανά χωρίς κόπο