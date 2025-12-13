Μελομακάρονα αφράτα και μελωμένα, όπως τα έφτιαχνε η γιαγιά

Υπάρχουν συνταγές που δεν είναι απλώς γλυκά. Είναι αναμνήσεις, μυρωδιές και Χριστούγεννα στο σπίτι. Τα μελομακάρονα της γιαγιάς ανήκουν ακριβώς σε αυτή την κατηγορία: λιώνουν στο στόμα, μοσχοβολούν πορτοκάλι και κανέλα και φτιάχνονται με απλά, αγνά υλικά. Αν ψάχνεις μια δοκιμασμένη, παραδοσιακή συνταγή που πετυχαίνει πάντα, αυτή είναι η μία.

Η συγκεκριμένη δόση βγάζει περίπου 40 μελομακάρονα, ιδανικά για το γιορτινό τραπέζι αλλά και για κέρασμα.

Υλικά

Για το σιρόπι

600 ml νερό

500 γρ ζάχαρη

1 φλούδα πορτοκαλιού

5–6 γαρίφαλα

1 ξυλαράκι κανέλα

100 γρ μέλι



Για τα μελομακάρονα

150 γρ ζάχαρη

300 ml ελαιόλαδο

200 ml χυμός πορτοκαλιού

½ κουταλάκι σόδα

Ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 κουταλάκι κανέλα

½ κουταλάκι γαρίφαλο

30 ml κονιάκ

Περίπου 800 γρ αλεύρι γ.ο.χ.

1 μπέικιν πάουντερ

Καρύδια, χοντροκομμένα



Εκτέλεση βήμα βήμα



1. Ετοιμάζουμε πρώτα το σιρόπι

Σε κατσαρόλα βάζουμε όλα τα υλικά του σιροπιού εκτός από το μέλι και τα αφήνουμε να βράσουν για περίπου 5 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι, ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει καλά. Το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει – τα μελομακάρονα πρέπει να είναι ζεστά και το σιρόπι κρύο.

2. Φτιάχνουμε τη ζύμη

Σε μεγάλο μπολ ρίχνουμε τη ζάχαρη και το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν. Σε ξεχωριστό μπολ βάζουμε τη σόδα μέσα στον χυμό πορτοκαλιού και ανακατεύουμε μέχρι να αφρίσει. Το προσθέτουμε στο μείγμα του λαδιού.

Στη συνέχεια ρίχνουμε το ξύσμα πορτοκαλιού, την κανέλα, το γαρίφαλο και το κονιάκ, που δίνει εκείνο το «ζεστό» άρωμα των γιορτών.

3. Προσθέτουμε το αλεύρι

Ρίχνουμε σταδιακά το αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύουμε απαλά, χωρίς ζύμωμα. Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακή και εύπλαστη, όχι σφιχτή.

4. Πλάθουμε και ψήνουμε

Πλάθουμε μικρά οβάλ μελομακάρονα και τα τρυπάμε ελαφρά με πιρούνι για να απορροφήσουν καλύτερα το σιρόπι. Τα τοποθετούμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170°C, στις αντιστάσεις, μέχρι να ροδίσουν όμορφα.

5. Σιροπιάζουμε και τελειώνουμε

Μόλις βγουν ζεστά από τον φούρνο, τα βουτάμε λίγα-λίγα στο κρύο σιρόπι για λίγα δευτερόλεπτα. Τα πασπαλίζουμε με καρύδια και τα αφήνουμε να «σταθούν».

Μικρά μυστικά επιτυχίας

Μην τα ζυμώσεις: όσο λιγότερο τα δουλέψεις, τόσο πιο αφράτα θα γίνουν.

Το σιρόπι πρέπει να είναι κρύο και τα μελομακάρονα ζεστά.

Την επόμενη μέρα είναι ακόμη πιο νόστιμα.

Αυτά είναι τα μελομακάρονα της γιαγιάς: απλά, παραδοσιακά και τόσο μαλακά που πραγματικά λιώνουν στο στόμα. Ένα γλυκό που δεν λείπει ποτέ από το χριστουγεννιάτικο σπίτι.

Διαβάστε ακόμα: Παραδοσιακοί κουραμπιέδες: Δες την αυθεντική συνταγή με φρέσκο βούτυρο