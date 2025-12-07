Μανταρίνια με σοκολάτα: Το πιο εύκολο και ελαφρύ γλυκό σε 10 λεπτά

Ο χειμώνας έχει άρωμα… μανταρίνι. Και όταν αυτό το δροσερό φρούτο συναντήσει λιωμένη σοκολάτα, το αποτέλεσμα είναι απλά απίθανο — ένα γλυκό που ετοιμάζεται σε μόλις 10 λεπτά και εξαφανίζεται ακόμα πιο γρήγορα.

Πολλοί προσπαθούμε να περιορίσουμε τη ζάχαρη και τα βαριά επιδόρπια, χωρίς όμως να θέλουμε να στερηθούμε την απόλαυση. Γι’ αυτό και τα φρούτα εποχής είναι ιδανική βάση για πιο ανάλαφρα γλυκά. Τα μανταρίνια ιδιαίτερα, είναι στο peak τους αυτή την περίοδο και ταιριάζουν υπέροχα με σοκολάτα, χαρίζοντας κάτι γλυκό αλλά και δροσερό κάθε φορά που τα δαγκώνεις.

Τι χρειάζεσαι για 4 μερίδες

- 200 γρ. μαύρη κουβερτούρα (χοντροκομμένη)

- 4 μανταρίνια, καθαρισμένα και χωρισμένα σε φέτες

- 2 κ.σ. φιστίκι Αιγίνης τριμμένο (ή άλλο ξηρό καρπό)

Πώς το φτιάχνεις σε 10΄

Καθαρίζεις καλά τα μανταρίνια, αφαιρώντας λευκές ίνες για πιο ωραία υφή.

Λιώνεις την κουβερτούρα σε μπεν μαρί μέχρι να γίνει απαλή και ρευστή.

Βουτάς μία-μία τις φέτες μανταρινιού μέχρι τη μέση και τις αφήνεις σε ταψί με λαδόκολλα.

Πασπαλίζεις ελαφρά με τριμμένο φιστίκι και βάζεις στο ψυγείο ώστε να σταθεροποιηθεί η σοκολάτα.

Και αυτό ήταν — έτοιμο το πιο εύκολο, αρωματικό, γιορτινό σνακ.

Μικρά tips για παραλλαγές

- Αντί για μανταρίνι - χρησιμοποίησε πορτοκάλι ή γκρέιπφρουτ

- Αντί για μαύρη - βάλε λευκή ή γάλακτος για πιο γλυκό αποτέλεσμα

- Στο τελείωμα - μπορείς να πασπαλίσεις με καρύδι, φουντούκι ή τριμμένη καρύδα

Κάθε δαγκωματιά είναι μικρή έκρηξη γεύσης — δροσερή, σοκολατένια, εθιστική. Μπορείς να τα προσφέρεις σαν επιδόρπιο, να τα έχεις στο ψυγείο σαν σνακ ή να τα φτιάξεις με τα παιδιά σαν διασκεδαστική δραστηριότητα.

