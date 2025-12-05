Φτιάξε τους πιο αφράτους κουραμπιέδες με 5 βασικά υλικά – Χριστουγεννιάτικο άρωμα σε κάθε μπουκιά

Με λίγα και αγνά υλικά, φτιάχνουμε κουραμπιέδες που λιώνουν στο στόμα και μοσχοβολούν βούτυρο και αμύγδαλο — το πιο κλασικό, γιορτινό άρωμα που γεμίζει το σπίτι και την καρδιά. Αν τους θέλεις αφράτους, ελαφρούς και πλούσιους σε γεύση, η μυστική λέξη είναι μία: χτύπημα. Όσο περισσότερο δουλεύεται το βούτυρο με τη ζάχαρη, τόσο πιο αέρινες γίνονται οι μπουκιές.

Αυτή η συνταγή δίνει περίπου 2 κιλά κουραμπιέδες και έχει ό,τι χρειάζεται — ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο.

Υλικά

Για τους κουραμπιέδες

- 600 γρ. φρέσκο βούτυρο (πρόβειο ή αγελαδινό)

- 200 γρ. λευκή κρυσταλλική ζάχαρη

- 1.200 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, κοσκινισμένο

- 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

- 300 γρ. αμύγδαλα

Για την επικάλυψη

- ροδόνερο ή ανθόνερο

- άχνη ζάχαρη

Εκτέλεση βήμα–βήμα

1. Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη για τουλάχιστον 10 λεπτά σε μέτρια ένταση — όσο περισσότερο χτυπηθεί, τόσο καλύτερη υφή θα αποκτήσουν οι κουραμπιέδες.

2. Προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ, χωρίς να σταματήσουμε το χτύπημα.

3. Ρίχνουμε τα αμύγδαλα και συνεχίζουμε 2–3 λεπτά ακόμη, μέχρι να ενωθούν τα υλικά σε μία απαλή, ομοιόμορφη ζύμη.

4. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C στον αέρα και στρώνουμε ταψιά με λαδόκολλα.

5. Πλάθουμε μπαλάκια περίπου 25 γρ. το καθένα και τα τοποθετούμε αραιά στο ταψί, αφήνοντας χώρο για το ψήσιμο.

6. Ψήνουμε 25 λεπτά, μέχρι να σφίξουν χωρίς να σκουρύνουν.

7. Όσο ακόμη είναι ζεστοί, τους ψεκάζουμε με ροδόνερο ή ανθόνερο.

8. Αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς, πασπαλίζουμε άφθονη άχνη και… αυτό ήταν — έτοιμοι να λιώσουν στο στόμα.

Μικρά μυστικά που κάνουν μεγάλη διαφορά

- Αν αντέχει το μίξερ (και η υπομονή σου), άφησε το βούτυρο και τη ζάχαρη να δουλευτούν έως 20 λεπτά. Η υφή θα σε ανταμείψει.

- Για πιο έντονο άρωμα, μπορείς να προσθέσεις σπόρους από λοβό βανίλιας ή ½ κ.γ. εκχύλισμα.

- Μια πρέζα αλάτι στη ζύμη «ξυπνά» τα αρώματα και κάνει τη γεύση πιο ισορροπημένη.

