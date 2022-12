Προγνωστικά Darts: Τρία μακροχρόνια στοιχήματα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023

Πρεμιέρα Παγκοσμίου Κυπέλλου σήμερα στα Darts και δεν θα μπορούσε να λείπει αυτή η στήλη. Ανάλυση και τρία μακροχρόνια στοιχήματα από το Betmarket.gr.



Τα Darts γίνονται όλο και πιο αγαπητά στον κόσμο τα τελευταία χρόνια και δεν είναι τυχαίο ότι οι συμμετοχές γίνονται όλο και πιο πολλές ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Για 30η φορά λοιπόν διεξάγεται το Παγκόσμιο Κύπελλο, κλασσικά στο Λονδίνο και το Alexandra Palace (γνωστό και ως Ally Pally). Χρονικά το παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται από τις 15 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2023, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός.

Το 2022 ο τελικός βρήκε τον Ράιτ να παίζει με τον Σμιθ (είχαμε ποντάρει μακροχρόνιο Σμιθ στο 17,00), με τον Snakebite (Ράιτ) να στέφεται πρωταθλητής. Να θυμίσω πως οι Ράιτ, Τέιλορ, Φαν Γκέρβεν, Παρτ, Λούις και Άντερσον είναι οι μοναδικοί που έχουν γευτεί μίνιμουμ 2 φορές την χαρά του να είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ο μεγάλος θρύλος των darts είναι ο Φιλ Τείλορ, με 16 κατακτήσεις.

Το price money του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Απαράλλαχτο θα μείνει το κέρδος για τους παίκτες. Συνολικά η διοργάνωση θα δώσει 2,5 εκ λίρες στους παίκτες. Για κάθε γύρο το κέρδος ανεβαίνει. Πρόκριση πρώτου γύρου σημαίνει 7.500 λίρες, πρόκριση δεύτερου γύρου σημαίνει 15.000 λίρες, πρόκριση 3ου γύρου σημαίνει 25.000 λίρες, πρόκριση 4ου γύρου σημαίνει 35.000 λίρες. Όποιος περάσει τα προημιτελικά τσεπώνει 50.000 λίρες, ενώ η πρόκριση στα ημιτελικά σημαίνει 100.000 λίρες. Ο φιναλίστ κερδίζει 200.000 λίρες, ενώ ο κατακτητής 500.000 λίρες.

Το bonus που υπάρχει φέτος είναι οι 50.000 λίρες έξτρα για όποιον παίκτη καταφέρει να κάνει δύο φορές 9-dart φινις στο τουρνουά. Να θυμίσω πως αυτό έχει γίνει μόλις μία φορά και όχι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο μοναδικός που το έχει καταφέρει είναι ο Φιλ Τέιλορ το 2010 στην Πρέμιερ Λιγκ.

Modus Διεξαγωγής

Στο τουρνουά λαμβάνουν μέρος 96 παίκτες, από τους οποίους 2 είναι γυναίκες. Οι 32 της παγκόσμιας κατάταξης Darts παίρνουν κάθε χρόνο αυτόματα το εισιτήριο. Επίσης, 32 παίκτες παίρνουν τις προκρίσεις τους από το Pro Tour Order of Merit. Οι υπόλοιποι 32 παίρνουν τις προκρίσεις τους από διάφορα άλλα τουρνουά.

Θα υπάρξουν 4 αρχικοί γύροι, έπειτα προημιτελικά, ημιτελικά και ο τελικός. Το modus διεξαγωγής είναι με sets και legs. Για να κερδίσει ένας παίκτης ένα σετ πρέπει να φτάσει πρώτος τα 3 κερδισμένα legs. Ο πρώτος και ο δεύτερος γύρος είναι best of 5 sets, ο τρίτος και ο τέταρτος γύρος είναι best of 7 sets. Οι προημιτελικοί είναι best of 9 sets, οι ημιτελικοί best of 11 sets, ενώ ο μεγάλος τελικός best of 13 sets.

Για αυτούς που παρακολουθούν πρώτη φορά darts, εξηγώ πως παίζεται. Κάθε παίκτης έχει δικαίωμα να ρίξει 3 βελάκια όταν είναι η σειρά του. Στόχος του παιχνιδιού είναι το 501 σε βαθμολογία, να το μηδενίσει πριν το κάνει ο αντίπαλος του. Το Board έχει αριθμούς από το 1 μέχρι το 20, στο κέντρο έχουμε τον μεγάλο κύκλο που μετράει για 25 και το κέντρο που μετράει για 50. Η εσωτερική λωρίδα του Board τριπλασιάζει τους πόντους, ανάλογα σε ποιο κομμάτι «pizza» έχει ρίξει, ενώ η εξωτερική λωρίδα διπλασιάζει τους πόντους. Πολύ σημαντικός κανόνας είναι ότι για να μηδενίσεις την βαθμολογία σου, πρέπει η τελευταία σου βολή για είναι στη λωρίδα που διπλασιάζει ή στο κέντρο του κύκλου (bullseye). Πρακτικά τι σημαίνει αυτό; Παράδειγμα αν ένας παίκτης πρέπει να μηδενίσει τους 92 πόντους, ένας από τους πολλούς «δρόμους» είναι να ευστοχήσει στο 3×20, κάτι που θα του δώσει 60 πόντους και έχοντας πλέον 32 πόντους, πρέπει να σημαδέψει το double 16.

Μακροχρόνια και σκέψεις

Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο καλοί γίνονται οι παίκτες, τόσο πιο ανταγωνιστικοί γίνονται και δεν είναι καθόλου εύκολο πλέον να πανηγυρίσει κάποιος έναν τίτλο. Δεν πρέπει να παραλείψουμε και το γεγονός ότι πολλοί παίκτες ανεξάρτητα από τη φόρμα τους, προετοιμάζονται για αυτό το τουρνουά ένα ολόκληρο έτος.

Κανείς δεν αμφισβητεί πλέον ότι ο Φαν Γκέρβεν είναι και πάλι σε φόρμα. Μετά από σχεδόν 3 χρόνια ο Ολλανδός νιώθει και πάλι άνετα και δείχνει να βρίσκει την παλιά του φόρμα. Ασφαλώς το 3,50 του να κατακτήσει το τουρνουά δεν αποτελεί ούτε καν σκέψη για εμένα. Παρόλα αυτά θεωρώ πως είναι σωστά το πρώτο φαβορί.

Από εκεί και πέρα Πίτερ Ράιτ και Γκέρβιν Πράις δεν είναι σε φόρμα, δεν είναι αυτοί που ήταν πέρυσι και υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στις αποδόσεις τους. Το ίδιο ισχύει και για τον Κλέιτον, που βρίσκεται μακριά από τη φόρμα του. Από αυτήν την πρώτη 10άδα των καλών παικτών, που αρέσει το 8,00 του Μάικλ Σμιθ, το 15,00 του Χάμπφιρς. Αυτοί οι δύο είναι για μένα οι παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και το έχουν αποδείξει φέτος. Από τα μεγάλα outsider κρατάω τον Αυστραλό Χέτα στο 67,00 και τον Φαν Μπάρνεφελντ στο 81,00. Ο Χέτα έδειξε φέτος στο 90% των τουρνουά του ότι έχει τρομερές ικανότητες, ενώ ο Φαν Μπάρνεφελντ δείχνει να επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη σκηνή, έχοντας πίσω του και την τρομερή υποστήριξη του κοινού.

Βάσει διασταυρώσεων ο Μπάρνεφελντ, ο Μάικλ Σμιθ και ο Χάμφρις αποφεύγουν τον Φαν Γκέρβεν και τον Πίτερ Ράιτ μέχρι τον τελικό. Επομένως ένα μπετ αξίζουν και οι τρεις για κατάκτηση.

Προβλέψεις 15-16-17 Δεκεμβρίου

Εστιάζω απευθείας στα παιχνίδια που πραγματοποιούνται τις επόμενες 3 μέρες, μέχρι και Σάββατο μεσημέρι, έτσι ώστε η στήλη του Σαββάτου να μας δίνει την άνεση χρόνου για να δούμε τα βραδινά παιχνίδια.

Από το σημερινό πρόγραμμα σωστά είναι φαβορί ο Μάνσελ επί του Ρομπ (καμία αξία), όπως σωστά είναι φαβορί ο Μπέρι επί τους Σάμπσον, επίσης χωρίς αξία. Πιο ισορροπημένο περίμενα το σετ στο Βατιμένα- Ράφερτι, αφού ο πιτσιρικάς Ράφερτι έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει εξαιρετικό νταρτς. Να θυμίσω πως από το ζευγάρι Μάνσελ – Ρομπ, ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Πιτερ Ράιτ στα… καπάκια, σήμερα το βράδυ.

Από τα παιχνίδια της Παρασκευής, συμφωνώ σε όλα τα σετ, δεν βρίσκω κάποιο λάθος. Αν κάτι αξίζει, τότε ίσως το 3-0 σκορ του Ρόμπι Ροντρίγκεζ, του Αυστριακού, που θέλει να μπει με το δεξί στο τουρνουά, αντιμετωπίζοντας έναν άγνωστο παίκτη και σίγουρα να παίξει το γνωστό 100 πόντους average, το 3-0 σκορ στο 2,75 είναι εξαιρετικά εφικτό.

Σωστά σετ και στα μεσημεριανά ματς του Σαββάτου, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αξία. Θεωρώ πρέπει να κάνουμε έτσι και αλλιώς υπομονή 1 με 2 γύρους, μέχρι οι παίκτες να βρουν ρυθμό. Αν φυσικά προκύψει κάποιο ματς που θεωρώ πως αξίζει να πονταριστεί κάτι, θα ενημερωθείτε. Αρχικά πάμε όμως με τα 3 μακροχρόνια, που μου αρέσουν πολύ.

Betmarket Επιλογές

Μονό:

15/12 – Michael Smith κατάκτηση (8,00)

Μονό:

15/12 – Humphries κατάκτηση (15,00)

Μονό: