Η παρέα του Λιονέλ Μέσι ρίχνεται στη φάση των «16» με αντίπαλο τη φιλόδοξη Αυστραλία. Πλήρης ανάλυση του παιχνιδιού και προγνωστικά στοιχήματος από το Betmarket.gr.



Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ βρίσκεται στη φάση των νοκ άουτ και στο BetMarket.gr θα βρείτε πολλές ενότητες για την διοργάνωση όπως τις αποδόσεις και τους τζίρους των αγώνων, το τηλεοπτικό πρόγραμμα, τους ομίλους και τις βαθμολογίες αλλά και τις διασταυρώσεις Μουντιάλ 2022 από την φάση των 16 μέχρι και τον τελικό. Επιπλέον, μπορείτε να διαβάσετε πολλά και ενδιαφέροντα αφιερώματα στις ομάδες αλλά και σε παλαιότερες διοργανώσεις που έμειναν στην ιστορία.



Στο «Ahmad Bin Ali Stadium» θα δούμε Αργεντινή και Αυστραλία να δίνουν μάχη για μια θέση στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Για την Αργεντινή μοναδικός στόχος είναι η κατάκτηση του τροπαίου. Η πορεία της Αυστραλίας θεωρείται πετυχημένη και μόνο που έφτασε ως εδώ ενώ πλέον αναμένεται να παίξει πιο ελεύθερα για να δει ως που μπορεί να φτάσει.

Μετάδοση: ΑΝΤ1

Ώρα έναρξης: 21:00

Διαιτητής: Σίμον Μαρτσίνιακ

Προϊστορία: Τέσσερις φορές βρέθηκαν αντιμέτωπες, με την Αργεντινή να έχει κερδίσει τις τρεις από αυτές. Μία φορά αναδείχθηκαν ισόπαλες.

Ανάλυση Αργεντινής

*0,5 γκολ δέχεται ανά αγώνα με βάση τα τελευταία 24 επίσημα παιχνίδια της.

*Στα 15/24 κράτησε ανέπαφη την εστία της.

*Στα 22/24 σκόραρε τουλάχιστον 1 γκολ.

Μπήκε πολύ δυνατά απέναντι στην Πολωνία, ήταν πολύ καλή και πήρε μια σπουδαία νίκη με σκορ 2-0. Το ποσοστό κατοχής της άγγιξε το 73%. Δημιούργησε 22 τελικές προσπάθειες, έχασε ένα πέναλτι αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν δέχτηκε καμία τελική στον στόχο. Γενικά, έκλεισε με σπουδαία αμυντική λειτουργία στον όμιλο. Μπορεί να δέχτηκε 2 γκολ από την Σαουδική Αραβία αλλά το να δεχτείς 2 σουτ στον στόχο και να γίνουν γκολ, δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά.

Απέναντι στην Αυστραλία θέλει να συνεχίσει από εκεί που έμεινε. Ο Λιονέλ Σκαλόνι θέλει να δει ξανά καλή επιθετική λειτουργία σε ισορροπία με την άμυνα που δεν δέχεται φάσεις. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε πως άρχισε να φαίνεται η ευελιξία στους ρόλους των ποδοσφαιριστών του στο χορτάρι. Αυτό θα δουλέψει πολύ απέναντι στην Αυστραλία.

Τα «Καγκουρό» βασίζονται σε μια άμυνα σε μεσαίο και χαμηλό μπλοκ. Η Αργεντινή διασπάει τις γραμμές των αντιπάλων της δίνοντας ελευθερία σε αριστερό μπακ (Ακούνια) και μέσους (Μακ Άλιστερ). Αυτό γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό όταν ο Λιονέλ Μέσι «τραβάει» τα βλέμματα και αρκετούς παίκτες πάνω του. Έτσι, λοιπόν, η Αργεντινή θα βρει αλλά και θα φτιάξει χώρους για να επιτεθεί δημιουργώντας για μία ακόμη φορά πολλές τελικές προσπάθειες.

Αγωνιστικά νέα Αργεντινής

Διαθέσιμοι όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Πιθανή ενδεκάδα (4-3-3): Μαρτίνεζ – Μολίνα, Ρομέρο, Οταμέντι, Ακούνια – Ντε Πολ, Φερνάντεζ, Μακ Άλιστερ – Ντι Μαρία, Μέσι, Άλβαρεζ.

Ανάλυση Αυστραλίας

* Σκόραρε και στις τρεις αναμετρήσεις της στους ομίλους.

* Στις έξι τελευταίες αναμετρήσεις της κράτησε πέντε φορές την εστία της ανέπαφη.

* Σε όλες τις αναμετρήσεις της στου ομίλους είχε λιγότερα κόρνερ από τον αντίπαλο.

Μπορεί στην πρεμιέρα να δέχθηκε βαριά ήττα από τους Γάλλους, όμως στην συνέχεια πήρε δύο νίκες κι έτσι βρίσκεται στην φάση των “16”. Στις τελευταίες δύο αναμετρήσεις της όχι μόνο κέρδισε, αλλά κράτησε και την εστία της ανέπαφη.

Σε κανέναν αγώνα δεν είχε την κατοχή και τον έλεγχο, όπως και αρκετές τελικές. Αυτό που έδειξε σαν ομάδα είναι καλό κλίμα, χημεία και αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερα στα παιχνίδια με Γαλλία και Δανία είχε πολύ μεγάλα ποσοστά σε επιτυχημένες πάσες και γενικότερα έκανε πολύ λίγα λάθη.

Η προσέγγιση της εδώ αναμένεται να είναι αμυντική, όμως σίγουρα θα πιέσει πολύ τον αντίπαλο όταν αυτός μπει στο αμυντικό της μισό. Άλλωστε, ένα από τα μεγάλα προσόντα της είναι οι δυνάμεις και τα τρεξίματα.

Αγωνιστικά νέα Αυστραλίας

Στη διάθεση του προπονητή όλοι οι ποδοσφαιριστές

Πιθανή ενδεκάδα (4-1-4-1): Ράιν – Κάρασιτς, Σούταρ, Ρόουλς, Μπέχιτς – Μόοι – Λέκι, ΜάκΓκρι, Ίρβιν, Γκούντγουιν – Ντιούκ

Προγνωστικά 1-Χ-2

Αρκετά χαμηλά η απόδοση του άσου και αυτό είναι λογικό. Η Αργεντινή διαθέτει ένα πολύ ποιοτικό σύνολο και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτής και της Αυστραλίας. Περιμένουμε να δούμε πολλές φάσεις και γκολ στην μία πλευρά του γηπέδου. Ο άσος φτάνει το 1,23.

Προγνωστικά Γκολ

Ήδη γράψαμε ότι περιμένουμε γκολ από την μία πλευρά του γηπέδου. Τα πιο πιθανά σκορ που έχουμε στο μυαλό μας είναι τα 2-0 και 3-0. Επίσης, αν όλα πάνε με βάση το δικό μας σενάριο τότε το τελικό σκορ θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την Αργεντινή.

Αν προηγηθεί με 2 γκολ θα συνεχίσει να σκοράρει ή θα ρίξει ρυθμό; Αν δεν ρίξει ρυθμό και η Αυστραλία βγει στην επίθεση, τότε ίσως πάμε σε ακόμη υψηλότερο σκορ. Αυτό που δεν αλλάζει είναι το μηδέν στα γκολ της Αυστραλίας.

Έχουμε, λοιπόν, το No Goal ως κύρια επιλογή αλλά η απόδοση του είναι μόλις στο 1,40. Αν συνδυαστεί το No Goal με Over2.5 έχουμε απόδοση 3,35. Σε Bet Builder με άσο, no goal και over1.5 (έτσι ώστε να καλύψουμε την περίπτωση του 2-0) έχουμε απόδοση 2.05

Ειδικό στοίχημα

Έχασε πέναλτι στο τελευταία ματς ο Λιονέλ Μέσι και θα ψάξει να πάρει το «αίμα» του πίσω. Πολύ λογικό για εμάς το να τον δούμε να σκοράρει στο παιχνίδι, μιας και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Στο 1,72 το anytime του Αργεντινού σταρ.

Betmarket Επιλογές