Προγνωστικά Μουντιάλ 2022: Μία value επιλογή στο 3,50

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ ξεκίνησε και στο BetMarket.gr θα βρείτε πολλές ενότητες για την διοργάνωση όπως τις αποδόσεις και τους τζίρους των αγώνων, το τηλεοπτικό πρόγραμμα, τους ομίλους και τις βαθμολογίες αλλά και τις διασταυρώσεις Μουντιάλ 2022 από την φάση των 16 μέχρι και τον τελικό. Επιπλέον, μπορείτε να διαβάσετε πολλά και ενδιαφέροντα αφιερώματα στις ομάδες αλλά και σε παλαιότερες διοργανώσεις που έμειναν στην ιστορία.

Το να κερδίζουν τα αουτσάιντερ δεν είναι κάτι άγνωστο στο ποδόσφαιρο. Το να κερδίζουν τα αουτσάιντερ με ανατροπή, νομίζω το βλέπουμε πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Γιατί είναι άλλο να καθίσεις πίσω από την μπάλα, να μπλοκάρεις τον αντίπαλο και στην κόντρα να βγάλεις ένα γκολ. Και πολύ διαφορετικό να χάνεις 1-0, να παίξεις ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και να βγεις μπροστά βάζοντας δύο τέρματα σε μεγαθήρια όπως η Αργεντινή και η Γερμανία.

Στις σημειώσεις της 1ης αγωνιστικής επίσης το γεγονός πως δεν άρεσαν καθόλου Βέλγιο και Δανία. Αντίθετα παρότι έχουν την παραδοσιακή δυσκολία στο γκολ, οι Αφρικανικές (Τυνησία, Μαρόκο) έδειξαν πράγματα.

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της 1ης αγωνιστικής. Από αύριο θα μιλάμε με πολύ πιο χειροπιαστά δεδομένα. Και στη μάχη πέφτουν οι δύο τελευταίες Αφρικανικες, Καμερούν και Γκάνα.

Με βάση τα όσα έγραψα πιο πάνω, αξίζει κάποιος να δει τις πιθανότητές του. Προσωπικά δεν θα το κάνω για δύο λόγους. Πρώτον με γεωγραφική ανάλυση. Μαρόκο και Τυνησία είναι αρκετά κοντά στον Αραβικό κόσμο, ούσες αμφότερες ψηλά στην Αφρικανική Ηπειρο. Ισως να νιώθουν καλύτερα και με τις συνθήκες. Αντίθετα Γκάνα-Καμερούν είναι η… παραδοσιακή Αφρική.

Δεύτερον επειδή τις έχω χαμηλότερα σε εκτίμηση. Ειδικά στο Καμερούν έχω να προσάψω δύο μεγάλα μειονεκτήματα. Την απειρία του Ριγκομπερτ Σονγκ στους πάγκους και (κυρίως) το έλλειμα ποιότητας στην αμυντική γραμμή. Ειδικά η τετράδα στην άμυνα δεν μου αρέσει καθόλου. Βέβαια, από τη μέση και μπροστά το πράγμα αλλάζει. Ανγκισά στο κέντρο και κυρίως Εκαμπί-Αμπουμπακάρ-Μ’Μπεμό αλλά και ο σούπερ φορμαρισμένος Τσούπο Μοτίνγκ από τη μέση και μπροστά.

Δεν μπορώ να φανταστώ πως μια ομάδα με χάλια άμυνα και ποιοτική επίθεση μπορεί να μείνει στο under. Θα πάω ένα κλικ πάνω από το απλό Over, στο ασιατικό Over 3 που φτάνει μέχρι το 3,50.

Κρατάω σήμερα πολύ χαμηλά τη μίζα, μόλις με ένα bet από το πρόγραμμα. Δεν μου βγάζουν κάτι τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, παρότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Θέλω πολύ να δω τόσο την Ουρουγουάη όσο και την Νότια Κορέα, ενώ η Βραζιλία που θέλει το μηδέν στην άμυνα θα συγκρουστεί με τους σούπερ ταλαντούχους επιθετικά Σέρβους.

Betmarket Επιλογές:

