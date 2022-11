Προγνωστικά Μουντιάλ 2022: Παιχνίδι με τα γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Παιχνίδι με τα γκολ κάνει το Betmarket.gr στην 4η μέρα του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ.

Στη χθεσινή στήλη έκανα αναφορά στον αριθμό των under των πρώτων ημερών και χθες είδαμε και τα δύο πρώτα 0-0 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αφού πρώτα, βέβαια, είχαμε μείνει με το στόμα ανοιχτό από τη νίκη της Σαουδικής Αραβίας κόντρα στην Αργεντινή.

Ένα αποτέλεσμα που μετατόπισε τέταρτη την Αργεντινή στις αποδόσεις για νικήτρια του Μουντιάλ. Πλέον η παρέα του Μέσι έχει φτάσει μεταξύ 9.00 και 10.00 μονάδες στα μακροχρόνια στοιχήματα. Αυτή που την προσπέρασε είναι φυσικά η Αγγλία, που άρεσε στην 6αρα επί του Ιράν και η Γαλλία που έβαλε τέσσερα στη δική της πρεμιέρα.

Ακριβώς πίσω από τους Αργεντινούς η Ισπανία, που δεν αποκλείεται να κάνει προσπέραση και αυτή, αν πείσει σήμερα απέναντι στην Κόστα Ρίκα. Δύο ομάδες εντελώς αντίθετες αυτή τη στιγμή.

Οι Ισπανοί έχουν μπει εδώ και μια τριετία σχεδόν σε φάση ανανέωσης, έχοντας φέρει πολλούς νεαρούς στην πρώτη γραμμή. Αντίθετα στην Κόστα Ρίκα η πλειοψηφία είναι μπαρουτοκαπνισμένοι 30+, στο τελευταίο τουρνουά μιας σπουδαίας καριέρας με το εθνόσημο.

Προσπαθώντας να διαβάσω το ματς, πιστεύω πως ο Ενρίκε θα ανεβάσει το τέμπο για να παρασύρει σε γρήγορο ματς τους αντιπάλους του. Οι οποίοι θα αντιπαραβάλουν την εμπειρία για να σταματήσουν τον ρυθμό. Στο 1.87 το over 23,5 φάουλ της αναμέτρησης είναι η βασική σκέψη.

Από εκεί και πέρα, πληρώνει 2.15 το να δούμε over 3,5 κίτρινες κάρτες, με… καλές υποψηφιότητες τους χαφ Τεχέδα και Μπόρχες, σε τιμές 4.50 και 5.00. Από πλευράς Ισπανών, μου αρέσει το 2.80 για Over 1,5 τελικές στην εστία του Φεράν Τόρες.

Γερμανία - Ιαπωνία

Κεντρικό ματς για ποντάρισμα σήμερα από πλευράς μου, το άλλο του ομίλου, Γερμανία-Ιαπωνία.

Αρχικά να πω πως δεν έχουν σβήσει από το μυαλό μου τους Γερμανούς, ως προς τη συνολική τους πορεία στο τουρνουά. Ο Φλικ είναι ικανός προπονητής και το απέδειξε και στο Τσάμπιονς Λιγκ με την Μπάγερν Μονάχου.

Η Γερμανία είναι ομάδα που θα δώσει ρυθμό, θα ψάξει φάσεις και δεν θα κατεβάσει ταχύτητα ακόμη και αν σκοράρει. Οι Ιάπωνες έχουν και αυτοί λίγο Γερμανικό DNA πλέον, καθώς πάνω από μισή ενδεκάδα αγωνίζεται στη Μπουντεσλίγκα. Το πρωτάθλημα με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες σε όλο το Big 5.

Αναμένω ένα ματς σε υψηλό τέμπο, με πολλές φάσεις και από τις δύο πλευρές. Σημειώνω αρχικά τόσο το 1.87 για τις over 24,5 τελικές στο ματς, όσο και το 2.20 για over 9,5 σουτ στο τέρμα. Και σκέφτομαι να ανεβάσω το line ακόμη ψηλότερα σε μια εκ των δύο αγορών, επιλέγοντας στο νήμα να πάω στα on target.

Βέλγιο - Καναδάς

Επίσης καλό παιχνίδι πιστεύω πως θα δούμε στο Βέλγιο-Καναδά. Οι γηπεδούχοι, γνωστό εδώ και χρόνια, έχουν τρομερή ποιότητα μεσοεπιθετικά. Οι Καναδοί δεν περιμένω να το προσεγγίσουν με έμφαση στην άμυνα, κυνηγώντας τις δικές τους ελπίδες για ένα τέρμα.

Μια νέα ειδική αγορά που βρίσκω στη Novibet, αφορά τα xGoals των ομάδων στο παιχνίδι. Εκεί όπου το Over 0,5 για τον Καναδά είναι στο 2.25! Αν αναλογιστούμε πως οι πιθανότητες που δίνει η στοιχηματική εταιρία για over 0,5 γκολ είναι στο 1.60, αυτόματα αποκτά Value το συγκεκριμένο. Για ένα Βέλγιο που δεν το λες και την επιτομή της αμυντικής σταθερότητας!

Θα βάλω στο παιχνίδι μου και το 2.70 που πληρώνει το over 3,5 γκολ της αναμέτρησης γενικότερα. Ακόμη και χωρίς τον Λουκάκου, οι Βέλγοι έχουν λύσεις. Και προσωπικά θα νιώσω πιο… σίγουρος για την επιλογή μου, αν δω τον φορμαρισμένο Οπέντα στην κορυφή της επίθεσης.

Κλείνω με το fun bet της ημέρας, σε απόδοση 7.00 ένα γκολ από τον Καράσκο. Στην Εθνική ανεβαίνει αρκετά ψηλά, σε αυτό το 3-4-3 του Μαρτίνεζ που τον θέλει κοντά στην αντίπαλη εστία. Ο Καράσκο ήταν 3ος σε τελικές προσπάθειες μεταξύ των ποδοσφαιριστών της ομάδας του, τόσο στο Nations league όσο και στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Betmarket Επιλογές:

Mονά

15:00 – Γερμανία-Ιαπωνία Over 10,5 σουτ στον στόχο (3.00) επί 12 μονάδες στη Novibet

21:00 – Βέλγιο-Καναδάς Over 3,5 (2.75) επί 15 μονάδες στη Betshop

21:00 – Βέλγιο-Καναδάς Καράσκο Anytime σκόρερ (7.00) επί 4 μονάδες στη Novibet



Δυάδα στη Novibet

15:00 – Γερμανία-Ιαπωνία Over 24,5 σουτ (1.87)

21:00 – Βέλγιο-Καναδάς Over 0,5 xGoal Καναδάς (2.25)

Στη δυάδα απόδοσης 4.21 ποντάρισμα 9 μονάδων