Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε στην έκδοση επίσημης ανακοίνωσης, αναφερόμενη στις καταγγελίες που έχει υποβάλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με την ερυθρόλευκη ΚΑΕ, οι καταγγελίες αυτές ανέρχονται συνολικά σε οκτώ και στρέφονται τόσο κατά της ίδιας της ομάδας των Πειραιωτών όσο και κατά του προπονητή της, Γιώργου Μπαρτζώκα, κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Οι «Πρωταθλητές» υπογραμμίζουν ότι καμία από αυτές τις καταγγελίες δεν αφορά άμεσο αγώνα μεταξύ των δύο «αιωνίων» αντιπάλων.

Οι οκτώ καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός έρχεται να φέρει στο φως τον αριθμό των καταγγελιών που έχει υποβάλει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» αναφέρουν ότι μέχρι σήμερα, οι καταγγελίες αυτές ανέρχονται σε οκτώ (8) συνολικά. Αυτές οι ενέργειες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχουν στόχο την ΚΑΕ Ολυμπιακός και τον προπονητή της, Γιώργο Μπαρτζώκα.

Οι καταγγελίες αυτές έχουν υποβληθεί από την πλευρά του «τριφυλλιού» εντός της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επισημαίνει τον μεγάλο αριθμό των καταγγελιών, δίνοντας έμφαση στην συχνότητα και την έκταση των ενεργειών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εναντίον της.

Τα όργανα στα οποία υποβλήθηκαν οι καταγγελίες

Οι οκτώ καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν περιορίζονται σε ένα μόνο αθλητικό όργανο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αυτές έχουν υποβληθεί σε πολλαπλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» έχουν απευθυνθεί τόσο στην Euroleague, το κορυφαίο ευρωπαϊκό όργανο του μπάσκετ, όσο και στον ΕΣΑΚΕ, τον φορέα που διοργανώνει το ελληνικό πρωτάθλημα.

Επιπλέον, οι καταγγελίες έχουν φτάσει και στην ΕΦΙΠΗΔ, γεγονός που καταδεικνύει την επιμονή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να προχωρήσει σε ενέργειες κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός και του προπονητή της σε διάφορα θεσμικά πλαίσια. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέγραψε με σαφήνεια τα όργανα αυτά, αναδεικνύοντας το εύρος των κινήσεων της αντίπαλης ομάδας.

Το πλαίσιο των καταγγελιών και οι «αιώνιοι» αγώνες

Ένα κεντρικό σημείο στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι η διευκρίνιση σχετικά με το περιεχόμενο των καταγγελιών. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ τονίζει με έμφαση ότι καμία από τις οκτώ καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν αφορά αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι οι καταγγελίες δεν προέκυψαν από γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των μεταξύ τους αναμετρήσεων.

Οι «Πειραιώτες» υπογραμμίζουν πως οι καταγγελίες δεν σχετίζονται με τα ντέρμπι «αιωνίων», τα οποία παραδοσιακά αποτελούν σημεία έντασης και ανταγωνισμού. Η διευκρίνιση αυτή από την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός θέτει ένα διαφορετικό πλαίσιο για τις ενέργειες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς οι καταγγελίες αφορούν άλλα ζητήματα πέραν των απευθείας αναμετρήσεων στο παρκέ.

Η «εμμονή που πλέον δεν κρύβεται»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, στην ανακοίνωσή της, προχώρησε σε έναν χαρακτηρισμό των ενεργειών της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Συγκεκριμένα, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ κάνει λόγο για «επιβεβαίωση μιας εμμονής που πλέον δεν κρύβεται». Αυτή η φράση αποτελεί το βασικό σχόλιο των «ερυθρόλευκων» σχετικά με τη σειρά των οκτώ καταγγελιών.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θεωρεί ότι η συχνότητα και το περιεχόμενο των καταγγελιών από το «τριφύλλι» αποτελούν σαφή ένδειξη μιας διαρκούς και αδιάκοπης εμμονής προς την πλευρά των Πειραιωτών. Η κόντρα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, όπως αναφέρεται, συνεχίζεται, με την ανακοίνωση να τονίζει αυτή την «εμμονή» ως ένα πλέον φανερό στοιχείο της σχέσης των δύο ομάδων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko