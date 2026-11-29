Ο Ντάνι Πεδρόσα, ο 41χρονος Ισπανός θρύλος του MotoGP, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την KTM στο τέλος του 2026. Ολοκληρώνει έτσι οκτώ χρόνια συνεργασίας με την αυστριακή εταιρεία, όπου διετέλεσε οδηγός δοκιμών και εξέλιξης. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγο πριν την παρουσίαση της νέας RC16, η οποία θα κάνει το δημόσιο ντεμπούτο της στις δοκιμές της Βαλένθια την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης

Η συνεργασία του Πεδρόσα με την KTM θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026, λίγο πριν η MotoGP περάσει στους κινητήρες των 850 κυβικών το 2027. Ο 41χρονος Ισπανός ανακοίνωσε την απόφασή του σε μια χρονική στιγμή που το πρωτάθλημα προετοιμάζεται για σημαντικές τεχνικές αλλαγές.

Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αν και τα σχέδιά του για το 2027 δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η οκταετής πορεία στην KTM

Ο Ντάνι Πεδρόσα προσχώρησε στην KTM αμέσως μετά την απόσυρσή του από τους αγώνες, στο τέλος του 2018. Εκείνη την περίοδο, το πρόγραμμα της εταιρείας στη MotoGP βρισκόταν ακόμη στα πρώτα του βήματα. Η υπογραφή του θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η KTM τον απέσπασε από τον μεγάλο της αντίπαλο, τη Honda, εκτιμώντας ιδιαίτερα την εμπειρία και την αίσθησή του στις δοκιμές.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Πεδρόσα συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της RC16, μιας μοτοσικλέτας που κάποτε θεωρούνταν από τις πιο δύσκολες του πρωταθλήματος. Με τη συμβολή του, η RC16 μετατράπηκε σε μια μοτοσικλέτα ικανή να κερδίζει αγώνες. Ο ίδιος δήλωσε ότι στόχος του ήταν να χτιστεί μια KTM ικανή να κερδίζει αγώνες MotoGP, και ότι στην πορεία δημιουργήθηκε μια ανταγωνιστική δομή δοκιμών. Συμμετείχε επίσης στην ανάπτυξη της RC16 του 2027.

Επιστροφή στους αγώνες και νέος ρόλος

Η ανταγωνιστική δομή δοκιμών που αναπτύχθηκε, επέτρεψε στον Ντάνι Πεδρόσα να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού ως wildcard σε τέσσερις αγώνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το Grand Prix του Σαν Μαρίνο το 2023, όπου τερμάτισε δύο φορές τέταρτος, παρά την έλλειψη πρόσφατης αγωνιστικής εμπειρίας.

Αργότερα, ο Πεδρόσα σταμάτησε τις συμμετοχές ως wildcard και ανέλαβε έναν πιο δευτερεύοντα ρόλο, με έμφαση στην οδηγησιμότητα της μοτοσικλέτας. Την ίδια περίοδο, ο Πολ Εσπαργκαρό έγινε ο βασικός οδηγός για τη δουλειά στις επιδόσεις.

Οι δηλώσεις του Πεδρόσα και της KTM

Ο Ντάνι Πεδρόσα εξήγησε ότι η MotoGP απαιτεί διαρκή εξέλιξη για να ακολουθεί τον ταχύ ρυθμό της τεχνολογίας και του ανταγωνισμού. Ανέφερε ότι ανέπτυξε ιδέες για το επόμενο κεφάλαιο του πρωταθλήματος από το 2027. Πρόσθεσε ότι προτιμά να δουλεύει με υψηλά πρότυπα και κοινή στόχευση, και ότι η εξέλιξη σημαίνει να αναγνωρίζεις πότε πρέπει να αλλάξεις. Για αυτόν τον λόγο, είπε, είναι η σωστή στιγμή να ολοκληρώσει τη θητεία του και να κοιτάξει σε νέες προκλήσεις.

Από την πλευρά της KTM, ο επικεφαλής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, Πιτ Μπάιρερ, δήλωσε ότι η εταιρεία «μπορεί μόνο να τον ευχαριστήσει» για την τεχνογνωσία και το πάθος του. Τόνισε ότι ο Πεδρόσα βοήθησε το πρόγραμμα να κάνει μεγάλα βήματα. Ο Μπάιρερ αναφέρθηκε επίσης στη δουλειά του Πεδρόσα με τους Μίκα Κάλιο και Πολ Εσπαργκαρό, καθώς και με ολόκληρη την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta