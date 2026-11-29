Ο Φώτης Ιωαννίδης βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των πορτογαλικών δημοσιευμάτων, καθώς τα συνεχή προβλήματα τραυματισμών του δημιουργούν προβληματισμό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παράλληλα, τα σενάρια για το μέλλον του Έλληνα επιθετικού πληθαίνουν, με τη διοίκηση των «λιονταριών» να μην τον θεωρεί πλέον αμετακίνητο. Η Μίλαν, με τον Ρούμπεν Αμορίμ, φέρεται να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.

Νέο πρόβλημα τραυματισμού και απουσία από το ντέρμπι

Η πιο πρόσφατη αρνητική εξέλιξη για τον Φώτη Ιωαννίδη ανακοινώθηκε από τον Πάουλο Φονσέκα. Ο προπονητής αποκάλυψε ότι ο Έλληνας φορ αντιμετωπίζει ξανά ενοχλήσεις και δεν θα είναι διαθέσιμος για την επικείμενη αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με την Πόρτο. Αυτή η απουσία προστίθεται σε μια ήδη μεγάλη λίστα, καθώς ο Ιωαννίδης συμπληρώνει σχεδόν 180 ημέρες εκτός αγωνιστικής δράσης από την μετακόμισή του στη Λισαβόνα, το καλοκαίρι του 2025.

Ειδικότερα, το παιχνίδι εναντίον της Πόρτο αποτελεί την 31η αναμετρήση των «λιονταριών» στην οποία ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού. Η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει σημαντικά την παρουσία του στο αγωνιστικό πλάνο της πορτογαλικής ομάδας.

Οι διαδοχικοί τραυματισμοί και οι χαμένες αναμετρήσεις

Από την ημέρα που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2025, η πορεία του Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία έχει χαρακτηριστεί από μια σειρά συνεχόμενων προβλημάτων τραυματισμών. Αυτά τα προβλήματα δεν του έχουν επιτρέψει να βρει σταθερό αγωνιστικό ρυθμό και να ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola», ο 26χρονος διεθνής επιθετικός έχει περάσει ήδη έξι διαφορετικές περιόδους απουσίας από τους αγωνιστικούς χώρους λόγω τραυματισμών. Συνολικά, έχει χάσει 36 αναμετρήσεις τόσο με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας όσο και με την Εθνική Ελλάδας, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος του προβλήματος.

Η οικονομική επένδυση και το συμβόλαιο

Η απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2025 αποτέλεσε μια σημαντική οικονομική επένδυση για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Το ποσό της μεταγραφής ανήλθε στα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμφωνία περιλάμβανε επιπλέον 3 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους, τα οποία θα ενεργοποιούνταν με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Ο Έλληνας επιθετικός δεσμεύεται με μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ, το οποίο εκτείνεται μέχρι το έτος 2030. Επιπλέον, το συμβόλαιό του περιλαμβάνει μια ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αποτελεί την υψηλότερη ρήτρα στο ρόστερ της πορτογαλικής ομάδας. Παρά τη σημαντική αυτή επένδυση και τη ρήτρα, οι συνεχείς απουσίες έχουν επηρεάσει την εικόνα του παίκτη.

Σενάρια αποχώρησης και το ενδιαφέρον της Μίλαν

Παρά το υψηλό κόστος απόκτησης και τη μεγάλη ρήτρα αποδέσμευσης, η διοίκηση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σύμφωνα με την «A Bola», δεν θεωρεί πλέον τον Φώτη Ιωαννίδη ποδοσφαιριστή που δεν μπορεί να παραχωρηθεί. Ο προβληματισμός από τα διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών έχει αλλάξει την αρχική στάση του συλλόγου.

Μάλιστα, το ενδεχόμενο αποχώρησής του από την πορτογαλική ομάδα δεν αποκλείεται, ακόμα και ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Το όνομα του Ιωαννίδη συνδέεται το τελευταίο διάστημα με τη Μίλαν, καθώς ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko