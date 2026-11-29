Ο Άρης υποδέχεται απόψε τον Ολυμπιακό στο «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης» στις 29 Νοεμβρίου και ώρα 19:00, με την αναμέτρηση αυτή να σηματοδοτεί την έναρξη ενός κύκλου πέντε διαδοχικών ντέρμπι για τους «κιτρινόμαυρους». Στόχος της ομάδας είναι να αξιοποιήσει τη δυναμική της έδρας της και να εισέλθει σε αυτή τη σειρά αγώνων με μια νίκη. Η αναμέτρηση κρίνεται σημαντική για την περαιτέρω πορεία του Άρη στο πρωτάθλημα.

Η αγωνιστική κατάσταση του Άρη

Ο Άρης έχει φροντίσει να δημιουργήσει τις απαραίτητες βαθμολογικές προϋποθέσεις, ώστε να μπει με αυξημένες προσδοκίες στον κύκλο των ντέρμπι. Η ομάδα έχει συγκεντρώσει 22 βαθμούς σε 11 αγωνιστικές, έχοντας καταγράψει επτά νίκες συνολικά.

Ειδικότερα, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν σημειώσει πέντε νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια, γεγονός που τους έχει επαναφέρει σε τροχιά διεκδίκησης μιας θέσης στην τετράδα του πρωταθλήματος. Η αξιοποίηση της έδρας τους αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, καθώς παραμένουν αήττητοι, έχοντας συγκεντρώσει 13 από τους 15 διαθέσιμους βαθμούς στο γήπεδό τους.

Οι απαιτήσεις του αγώνα και η φιλοσοφία

Απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Άρης καλείται να ανεβάσει τα επίπεδα της απόδοσής του, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει όσα έχει χτίσει το τελευταίο διάστημα. Η αποτελεσματικότητα που έχει επιδείξει η ομάδα πρέπει να έχει συνέχεια και σε παιχνίδια υψηλότερων απαιτήσεων, όπως αυτό με τον Ολυμπιακό.

Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο ο Άρης να διατηρήσει την επιθετική του φιλοσοφία, να είναι συνεπής στην πίεση που ασκεί, να περιορίσει τα λάθη και να εξασφαλίσει τη συνοχή των γραμμών του. Ο Ολυμπιακός διαθέτει δεδομένη ατομική ποιότητα και την ικανότητα να τιμωρεί τις αδυναμίες του αντιπάλου, καθιστώντας τα παραπάνω στοιχεία κρίσιμα για την έκβαση του αγώνα.

Το πιθανό σχήμα και οι αλλαγές

Ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, αναμένεται να εμπιστευτεί το σχήμα των δύο επιθετικών, πιθανότατα ένα 4-4-2, με το οποίο η ομάδα έχει αποκτήσει αγωνιστική σταθερότητα και μεγαλύτερη επιθετική παρουσία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εφαρμογή αυτού του σχηματισμού απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλότερης δυναμικότητας, χωρίς να διαταραχθούν οι ισορροπίες της ομάδας, κυρίως στον άξονα.

Στις βασικές αλλαγές που αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Γρηγορίου περιλαμβάνονται η επιστροφή του Τίνο Καντεβέρε δίπλα στον Κριστιάν Κουαμέ στην επίθεση, καθώς και του Νοά Φαντιγκά στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Φαντιγκά θα καλύψει τη θέση του τιμωρημένου Ζερεμί Πετρίς.

Απουσίες και διλήμματα στην ενδεκάδα

Στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο Άρης θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ντέλε-Μπασίρου, ο οποίος βρίσκεται εκτός αποστολής. Παράλληλα, οι πιθανότητες συμμετοχής του Ράτσιτς είναι ελάχιστες, γεγονός που δίνει προβάδισμα στους Χόνγκλα και Γένσεν για τις δύο θέσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Υπάρχουν, ωστόσο, και θετικά νέα, καθώς ο Μανού Γκαρθία προπονείται πλέον κανονικά και συγκεντρώνει πιθανότητες επιστροφής στην αποστολή της ομάδας. Ένα ακόμη δίλημμα αφορά το αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, όπου ο Γιάννης Γιαννιώτας διεκδικεί τη θέση από τον Μπρούμα. Αυτή η επιλογή θα συνδεθεί με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αγώνα σε επίπεδο εντάσεων, τακτικής πειθαρχίας και ανασταλτικής συνέπειας.

Η πιθανή σύνθεση του Άρη

Κάτω από την εστία του Άρη θα βρεθεί ο Ρικάρντο Βέλιο. Στο κέντρο της άμυνας αναμένεται να αγωνιστούν οι Φαμπιάνο και Σούταλο, ενώ στο αριστερό άκρο της άμυνας θα βρίσκεται ο Ρίτσαρντς. Όπως προαναφέρθηκε, ο Νοά Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας.

Στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, η παρουσία του Γκαρέ θεωρείται δεδομένη. Στον άξονα, οι Χόνγκλα και Γένσεν έχουν το προβάδισμα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκονται οι Τίνο Καντεβέρε και Κριστιάν Κουαμέ. Η θέση στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής θα κριθεί μεταξύ Γιαννιώτα και Μπρούμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta